Черный московский открытый свинг турнир 2014 в прямом эфире

Фото: facebook.com/moscowswingdancesociety

13 декабря Московский свинг данс клуб организует Черный московский открытый свинг турнир 2014. Соревнования пройдут по четырем категориям: сборная солянка, трешовые танцульки, сольные эскапады и пение под фанеру. Организаторы позиционируют мероприятие как альтернативный чемпионат альтернативных шоу-номеров с альтернативными победителями.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 20.30.