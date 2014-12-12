Черный московский открытый свинг турнир 2014 в прямом эфире

Фото: facebook.com/moscowswingdancesociety
13 декабря Московский свинг данс клуб организует Черный московский открытый свинг турнир 2014. Соревнования пройдут по четырем категориям: сборная солянка, трешовые танцульки, сольные эскапады и пение под фанеру. Организаторы позиционируют мероприятие как альтернативный чемпионат альтернативных шоу-номеров с альтернативными победителями.
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 20.30.
- Когда: 13 декабря
- Кто: свингеры
- Что: задорные трюки под развеселую музыку
- Кому смотреть: любителям линди хопа, бальбоа, шим шама и чарльстона