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Фестивали

07 августа 2014, 10:24

На "Днях культуры" в СВАО научат танцевать и мастерить украшения

танцы ВДНХ свежий воздух фестивали и праздники Дни культуры

В эти выходные, 9 и 10 августа, на северо-востоке столицы пройдут "Дни культуры". Москвичей и гостей столицы научат танцевать, мастерить украшения и делать декупаж. Мероприятия состоятся на ВДНХ.

Посетителей выставочного комплекса ждут физические эксперименты, школа декора, лекции по психологии, тренинги, литературные чтения. На "Днях культуры" можно будет не только развлечься, но и получить новые знания и умения. В частности, большое внимание уделят танцам: на Площади промышленности профессионалы научат всех желающих аргентинскому танго, хип-хопу, брейк дансу, сальсе, фламенко.

На ВДНХ также пройдут мастер-классы по скрапбукингу, изготовлению декоративных украшений, декупажу. В одном из тихих уголков парка организуют лекторий, где специалисты расскажут об истории, культурологии и психологии.

Научную выставку подготовит музей занимательных наук "Экспериментаниум". На его площадке можно будет увидеть физические чудо-приборы и поэкспеременитовать с ними.

На сцене фестиваля выступят ученики дворцов культуры "Содружество", "Юность", "Смена". В завершение праздника на главной сцене пройдет концерт с участием Родиона Газманова, вокального трио "Реликт", группы "Ярилов Зной", солистов театра "Московская оперетта", ансамбля Emotion-orchestra под руководством Юрия Медяника. Музыкальными гостями "Дней культуры" также станут джаз-оркестры "Данс-Лэнд" под управлением Семёна Мильштейна, ансамбль "Мелодия" Георгия Гараняна и диджей ADNE.

"Дни культуры" проходят в разных округах столицы с июля по август в рамках Года культуры в России. Участники проекта – библиотеки, художественные школы, театры, находящиеся в ведении департамента культуры. Москвичи могут узнать новое о культурной жизни в округе и записаться в понравившееся учреждение.

По словам руководителя департамента культуры Москвы Сергея Капкова, приоритет отдается развитию культуры на периферии, где наблюдается дефицит культурных учреждений.

"Дни культуры" - часть фестиваля "Лучший город Земли". Событие включает в себя главные городские летние праздники, стрит-арт, уличный театр, музыку и танцы, городской маркет еды, а также мероприятия в парках и административных округах.

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Напомним, что в начале августа ВДНХ отметила свое 75-летие. В честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.

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Сюжеты: ВДНХ: планы, события, перемены , Фестиваль "Лучший город Земли": от музыки и театра до стрит-арта

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