07 апреля 2015, 15:32

Культура

Фиштейл и трипл-степ: прямой эфир с соревнований по линди хопу в кафе "Дуровъ"

Фото: www.facebook.com/moscowswingdancesociety

11 апреля в арт-кафе "Дуров" состоятся соревнования по танцу линди хоп, организованные Moscow Swing Dance Society.

Мероприятие будет в стиле танцевальных состязаний Harvest Moon Ball. С 1927 года такие конкурсы среди непрофессионалов проводились в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Финальные выступления проходили под музыку лучших оркестров того времени. В роли ведущего программы выступал американский журналист и телеведущий Эд Салливан. Он стал известным благодаря "Шоу Эда Салливана". В этой передаче журналист открывал музыкальные таланты.

Гостей московского представления ждут яркие выступления начинающих танцоров и зажигательная музыка 30-40-х годов прошлого века. В конце вечера авторитетные судьи определят лучшие пары.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 21.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 11 апреля в 21.00
  • Что: танцевальный конкурс
  • Где: арт-кафе "Дуровъ"
  • Кому смотреть: тем, кто любит плясать до упаду

