Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Чтиво

06 августа 2012, 18:22

Успеть до конца лета: танцы

танцы обо всем

В крупных столичных парках работают открытые площадки, на которых каждый желающий может обучиться как современным, так и классическим видам танца. Радует, что вход на большинство танцполов под открытым небом бесплатный

Остался последний месяц лета. Самое время, чтобы зарядиться яркими эмоциями на весь год вперед и встретить осень с положительным настроем. Один из способов поднять себе настроение и размяться после трудовых будней – это зажигательные танцы под открытым небом. Сегодня почти в каждом парке есть площадки, где круглосуточно звучит музыка, а многочисленные гости разучивают танцевальные па.

Пожалуй, самое известное место, где собираются любители активного отдыха, – набережная у Андреевского моста. Здесь танцуют сальсу, хастл, буги-вуги и даже экзотичные ирландские танцы. Профессиональные хореографы не боятся трудностей и готовы помочь даже самым безнадежным ученикам. Вечеринки проходят ежедневно. Площадка будет работать до ноября.

Как найти: метро "Фрунзенская", по 1-й Фрунзенской улице дойти до пешеходного моста через Москва-реку, в сторону Нескучного сада.

В парке "Сокольники" по выходным дням собираются люди преклонного возраста. Для них проходят танцевальные программы "Ретро плюс" и "Мелодии нашего двора". С трех часов дня и до половины девятого вечера над площадкой звучат нестареющие мелодии, позволяющие пожилым людям вспомнить молодость. Вход платный – 50 рублей.

Также в "Сокольниках" расположена эстрада "Ротонда", на которой по выходным с пяти часов дня дают мастер-классы по современным танцам.

Как найти: метро "Сокольники", парк "Сокольники", Сокольнический вал, 1, стр. 1.

ИТАР-ТАСС

Рядом с эстрадой "Солнечная" в Измайловском парке есть небольшой деревянный настил. На нем проводят мастер-классы ребята из "Танцующего города", которые организуют большинство столичных танцевальных флешмобов. В шесть часов вечера в субботу они танцуют сальсу и фокстрот, а в воскресенье – аргентинское танго.

Как найти: аллея Большого Круга, 7, от метро Партизанская ходят автобусы № 7, 131 (до остановки "Главный Вход"), а от метро Семеновская – трамвай № 11.

В Екатерининском парке танцуют шотландские, бальные и ретро танцы. С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте парка.

Как найти: ул. Б.Екатерининская, д. 27

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать