Успеть до конца лета: танцы

В крупных столичных парках работают открытые площадки, на которых каждый желающий может обучиться как современным, так и классическим видам танца. Радует, что вход на большинство танцполов под открытым небом бесплатный

Остался последний месяц лета. Самое время, чтобы зарядиться яркими эмоциями на весь год вперед и встретить осень с положительным настроем. Один из способов поднять себе настроение и размяться после трудовых будней – это зажигательные танцы под открытым небом. Сегодня почти в каждом парке есть площадки, где круглосуточно звучит музыка, а многочисленные гости разучивают танцевальные па.

Пожалуй, самое известное место, где собираются любители активного отдыха, – набережная у Андреевского моста. Здесь танцуют сальсу, хастл, буги-вуги и даже экзотичные ирландские танцы. Профессиональные хореографы не боятся трудностей и готовы помочь даже самым безнадежным ученикам. Вечеринки проходят ежедневно. Площадка будет работать до ноября.

Как найти: метро "Фрунзенская", по 1-й Фрунзенской улице дойти до пешеходного моста через Москва-реку, в сторону Нескучного сада.

В парке "Сокольники" по выходным дням собираются люди преклонного возраста. Для них проходят танцевальные программы "Ретро плюс" и "Мелодии нашего двора". С трех часов дня и до половины девятого вечера над площадкой звучат нестареющие мелодии, позволяющие пожилым людям вспомнить молодость. Вход платный – 50 рублей.

Также в "Сокольниках" расположена эстрада "Ротонда", на которой по выходным с пяти часов дня дают мастер-классы по современным танцам.

Как найти: метро "Сокольники", парк "Сокольники", Сокольнический вал, 1, стр. 1.

ИТАР-ТАСС

Рядом с эстрадой "Солнечная" в Измайловском парке есть небольшой деревянный настил. На нем проводят мастер-классы ребята из "Танцующего города", которые организуют большинство столичных танцевальных флешмобов. В шесть часов вечера в субботу они танцуют сальсу и фокстрот, а в воскресенье – аргентинское танго.

Как найти: аллея Большого Круга, 7, от метро Партизанская ходят автобусы № 7, 131 (до остановки "Главный Вход"), а от метро Семеновская – трамвай № 11.

В Екатерининском парке танцуют шотландские, бальные и ретро танцы. С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте парка.

Как найти: ул. Б.Екатерининская, д. 27