Уголовное дело завели на танцевавшего возле Вечного огня студента

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, который танцевал на памятнике героям Великой Отечественной войны в Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство". Сейчас проводится комплекс следственных действий.

31 января в Сети появился видеоролик, на котором видно, как молодой человек устроил танцы возле Вечного огня памятника героям Великой Отечественной войны. После появления видео региональная полиция и СК инициировали проверку.

Подросток уже принес извинения в связи с произошедшим на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он написал, что крайне сожалеет о содеянном и не хотел оскорбить память погибших воинов.