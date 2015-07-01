Танцевальная веранда в "Останкино" открывает новый сезон

Фото: vdnh.ru
4 июля в парке "Останкино" начинается сезон бесплатных танцевальных мастер-классов. Об этом сообщается на официальном сайте ВДНХ.
В честь открытия сезона на танцевальной площадке парка выступят танцоры и педагоги. Они представят такие направления, как хип-хоп, буги-вуги, латиноамериканские танцы и многие другие стили. В ближайший четверг гостей ожидает бесплатный урок по танцу живота.
Сообщается, что мастер-классы будут проходить в парке по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Время: четверг, пятница, суббота и воскресенье.
Занятия, для тех, кому за 50: в 15.00, 17.30 и 18.30
Вход свободный