01 июля 2015, 18:35

Культура

Танцевальная веранда в "Останкино" открывает новый сезон

Фото: vdnh.ru

4 июля в парке "Останкино" начинается сезон бесплатных танцевальных мастер-классов. Об этом сообщается на официальном сайте ВДНХ.

В честь открытия сезона на танцевальной площадке парка выступят танцоры и педагоги. Они представят такие направления, как хип-хоп, буги-вуги, латиноамериканские танцы и многие другие стили. В ближайший четверг гостей ожидает бесплатный урок по танцу живота.

Сообщается, что мастер-классы будут проходить в парке по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Место: танцевальная площадка парка "Останкино"

Время: четверг, пятница, суббота и воскресенье.

Занятия, для тех, кому за 50: в 15.00, 17.30 и 18.30

Вход свободный

Главное

