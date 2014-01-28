Стоимость беспошлинного ввоза интернет-посылок увеличена до 200 евро

Российская таможенная служба определила максимальный вес и стоимость посылки, которую можно будет ввезти в страну. Без пошлины будут приниматься отправления весом до 10 килограммов и стоимостью до 200 евро.

Ранее Министерство финансов предложило ограничить беспошлинный ввоз покупок из иностранных онлайн-магазинов: нынешний порог в одну тысячу евро предлагается снизить до 150 евро.

Как сообщает телеканал "Москва 24", нововведения вступают в силу с 29 января. Также в течение двух недель обновятся информационные системы таможенников и курьерских служб.

Напомним, 23 января логистические операторы - DHL, DPN, Pony Express, FedEx, TNT, UPS и СПСР - прекратили доставку в Россию экспресс-грузов, содержащих товары для личного пользования граждан.

Решение операторов связано с тем, что ранее в России был изменен и усложнен порядок оформления этих товаров: в перечень документов теперь входят копия паспорта с регистрацией, заказ из интернет-магазина, фото товара и подлинники договора на оказание услуг по таможенному декларированию с копией банковской карты.