Таможенники задержали гражданина Индии с 35 кг жемчуга

Гражданин Индии пытался провезти через таможню более 700 нитей жемчуга

Сотрудники Шереметьевской таможни задержали гражданина Индии с 35 килограммами жемчуга и полудрагоценных камней.

"В ходе таможенного досмотра багажа и ручной клади таможенники обнаружили 761 нить речного жемчуга и полудрагоценных камней – бирюзы, агата, лунного камня и других. Общий вес товара составил 35 кг, предварительная стоимость – более 3 млн рублей", – сообщает Федеральная таможенная служба.

В ходе объяснения пассажир признался, что товар предназначался для продажи.

Для определения точной стоимости драгоценностей будет проведена комплексная экспертиза. Решается вопрос о привлечении гражданина Индии к ответственности.