Таможенники задержали гражданина Индии с 35 кг жемчуга

Сотрудники Шереметьевской таможни задержали гражданина Индии с 35 килограммами жемчуга и полудрагоценных камней.
"В ходе таможенного досмотра багажа и ручной клади таможенники обнаружили 761 нить речного жемчуга и полудрагоценных камней – бирюзы, агата, лунного камня и других. Общий вес товара составил 35 кг, предварительная стоимость – более 3 млн рублей", – сообщает Федеральная таможенная служба.
В ходе объяснения пассажир признался, что товар предназначался для продажи.
Для определения точной стоимости драгоценностей будет проведена комплексная экспертиза. Решается вопрос о привлечении гражданина Индии к ответственности.
