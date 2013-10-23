Посылки из иностранных интернет-магазинов могут обложить пошлиной

Посылки из иностранных интернет-магазинов планируют обложить пошлиной

Спецпошлину планируют ввести на посылки из иностранных интернет-магазинов. Таможенники хотят получать 10 процентов с каждого прибывшего товара.

На сегодняшний день пошлиной облагаются лишь те покупки, вес которых превышает 31 килограмм. Также пошлина обязательна, если сумма заказа выше одной тысячи долларов. В таком случае таможенники требуют выплаты пошлины в размере 30 процентов от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм.

В настоящий момент в московской таможне обсуждают возможность введения спецпошлины. Ее размер окончательно не сформирован, он может составить от 1 до 10 процентов.