Турецкие пограничники нашли в чемодане гражданку Грузии

Фото: ТАСС/Picture Alliance/Arco Images

Пограничники в Турции обнаружили в ходе проверки багажа гражданина Грузии женщину, которая пряталась в чемодане, передает РИА Новости.

Мужчина привлек внимание пограничников своим подозрительным поведением на КПП в турецкой провинции Хопа и от него потребовали открыть чемодан, в котором была обнаружена 28-летняя девушка. Женщине запрещен въезд в Турцию. Полиция задержала иностранцев и проводит допрос.

Аналогичный инцидент на том же КПП произошел 17 февраля: тогда пограничники обнаружили в чемодане гражданина Грузии другого мужчину.