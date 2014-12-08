Белоруссия возобновила работу таможни на границе с Россией

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Белоруссия возобновила работу таможенных постов на границе с Россией. В свою очередь, российская сторона не начинала проводить таможенный досмотр, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федеральной таможенной службы.

Кроме того, в ФТС рассказали, что некоторые грузовики при пересечении российско-белорусской границы испытывают затруднения. Однако в ведомстве не уточнили, будет ли возобновлен таможенный контроль с российской стороны.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что на выезде из России в Белоруссию появились пробки из грузовых автомобилей длиной от 5 до 8 км.

Напомним, что таможенный досмотр транспорта на границе России и Белоруссии был прекращен в апреле 2011 года после вступления в силу соглашений о создании Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. С 1 января 2015 года на базе союза должны были создать Евразийский экономический союз.

Однако белорусский премьер Михаил Мясникович ранее сообщил, что в стране примут меры по защите населения и национальных производителей в условиях роста импорта из России товаров третьих стран. Мясникович отметил, что случаи ввоза в Белоруссию товаров без сопроводительных документов только учащаются.

В свою очередь, Россельхознадзор выдвинул некоторые претензии к качеству белорусской сельхозпродукции. А с 30 ноября ведомство ограничило ввоз в Россию транзитных продуктов, следующих из Белоруссии в Казахстан через Россию. Их стали досматривать на предмет контрабанды. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не принял претензии России и заявил о соблюдении договоренностей об эмбарго из ряда стран Европы и Америки, которые объявили санкции против РФ.