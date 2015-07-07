169 тонн опасной продукции ввезли в московский регион во ll квартале 2015 года

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Более 169 тонн небезопасных подкарантинных цветов, овощей и посевных материалов поступило в московский регион во втором квартале 2015 года, сообщили в управлении Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В ходе проверок были выявлены нарушения при ввозе более 147 тонн овощей и фруктов из следующих стран:



Сербия;

Таджикистан;

Израиль;

Камерун;

Китай;

Узбекистан;

Новая Зеландия;

Грузия, Нидерланды;

Тунис;

Индия;

Бразилия;

Палестина;

Мексика.

Кроме того таможенники выявили 34 тысячи 823 небезопасных срезов цветов из Кении, Армении и Таиланда, 1,4 тонн семян овощных и декоративных культур из Италии, Франции, США и Чили, а также 10 тысяч 665 микроклубней картофеля семенного из Нидерландов.

"В соответствии с действующим законодательством юридические лица, в адрес которых поступила подконтрольная продукция с указанными нарушениями, привлечены к административной ответственности. Возбуждено 29 дел об административном правонарушении, взыскано 211 тыс. руб. в бюджет РФ", – отмечается в сообщении.

Напомним, в конце июня в аэропорту Домодедово были арестованы около 960 килограмм незконно ввезенной их Китая свежей спаржи. Нарушение порядка ввоза продукции было выявлено во время проверки документации при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля.