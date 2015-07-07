Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 июля 2015, 22:46

Экономика

169 тонн опасной продукции ввезли в московский регион во ll квартале 2015 года

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Более 169 тонн небезопасных подкарантинных цветов, овощей и посевных материалов поступило в московский регион во втором квартале 2015 года, сообщили в управлении Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В ходе проверок были выявлены нарушения при ввозе более 147 тонн овощей и фруктов из следующих стран:

  • Сербия;
  • Таджикистан;
  • Израиль;
  • Камерун;
  • Китай;
  • Узбекистан;
  • Новая Зеландия;
  • Грузия, Нидерланды;
  • Тунис;
  • Индия;
  • Бразилия;
  • Палестина;
  • Мексика.

Кроме того таможенники выявили 34 тысячи 823 небезопасных срезов цветов из Кении, Армении и Таиланда, 1,4 тонн семян овощных и декоративных культур из Италии, Франции, США и Чили, а также 10 тысяч 665 микроклубней картофеля семенного из Нидерландов.

"В соответствии с действующим законодательством юридические лица, в адрес которых поступила подконтрольная продукция с указанными нарушениями, привлечены к административной ответственности. Возбуждено 29 дел об административном правонарушении, взыскано 211 тыс. руб. в бюджет РФ", – отмечается в сообщении.

Напомним, в конце июня в аэропорту Домодедово были арестованы около 960 килограмм незконно ввезенной их Китая свежей спаржи. Нарушение порядка ввоза продукции было выявлено во время проверки документации при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля.

таможня карантин опасные грузы продукция

