Ликсутов предложил законодательно отрегулировать работу агрегаторов такси

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Общественная палата и департамент транспорта направят в Минтранс предложение отрегулировать деятельность агрегаторов такси, сообщил журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Работа агрегаторов такси законодательно плохо отрегулирована, ведь они несут ответственность за безопасность пассажиров и влияют на ценовую политику", – цитирует чиновника "Интерфакс".
Заммэра отметил, что власти столицы договорились с "Яндекс.Такси", Gett и Uber о том, что они работают только с легальными перевозчиками и присылают отчеты по заказам.
Также Ликсутов выступил за то, чтобы дать больше полномочий субъектам по формированию требований к таксистам в части количества дверей, наличия кондиционеров, возможности оплаты картой и прочее.
"Было бы правильно, если бы каждый субъект, исходя из своих возможностей, мог вносить такие требования", – пояснил чиновник.
Ранее столичные власти отмечали снижение числа нелегальных таксистов. По словам замруководителя департамента транспорта Дмитрия Пронина, их доля сократилась на 70 процентов.
Ссылки по теме
- Штраф для нелегальных перевозчиков могут увеличить до полумиллиона рублей
- Число нелегальных таксистов в Москве сократилось на 70% – Пронин
По его словам, вопросы регулирования такси, а также безопасности перевозок в целом, достаточно остро стоят на территории всей страны. Однако в столице предпринимаются меры, которые подталкивают таксистов переходить на легальное положение.
"Стали пускать такси на выделенные полосы, сделали для них почти 400 стоянок, в том числе в зоне платной парковки. Более того, Москва практически единственный субъект России, который субсидирует приобретение новых автомобилей. И сегодня эта субсидия практически полностью выбирается", – цитирует Пронина корреспондент m24.ru.
При этом, в Москве могут вырасти штраф для нелегальных перевозчиков. Согласно законопроект, который был внесен на рассмотрение Мосгордумы, эта цифра может составить до полумиллиона рублей.