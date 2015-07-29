Форма поиска по сайту

29 июля 2015, 09:14

Транспорт

Ликсутов предложил законодательно отрегулировать работу агрегаторов такси

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Общественная палата и департамент транспорта направят в Минтранс предложение отрегулировать деятельность агрегаторов такси, сообщил журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Работа агрегаторов такси законодательно плохо отрегулирована, ведь они несут ответственность за безопасность пассажиров и влияют на ценовую политику", – цитирует чиновника "Интерфакс".

Заммэра отметил, что власти столицы договорились с "Яндекс.Такси", Gett и Uber о том, что они работают только с легальными перевозчиками и присылают отчеты по заказам.

Также Ликсутов выступил за то, чтобы дать больше полномочий субъектам по формированию требований к таксистам в части количества дверей, наличия кондиционеров, возможности оплаты картой и прочее.

"Было бы правильно, если бы каждый субъект, исходя из своих возможностей, мог вносить такие требования", – пояснил чиновник.

Как работают онлайн-агрегаторы в столице

Ранее столичные власти отмечали снижение числа нелегальных таксистов. По словам замруководителя департамента транспорта Дмитрия Пронина, их доля сократилась на 70 процентов.

По его словам, вопросы регулирования такси, а также безопасности перевозок в целом, достаточно остро стоят на территории всей страны. Однако в столице предпринимаются меры, которые подталкивают таксистов переходить на легальное положение.

"Стали пускать такси на выделенные полосы, сделали для них почти 400 стоянок, в том числе в зоне платной парковки. Более того, Москва практически единственный субъект России, который субсидирует приобретение новых автомобилей. И сегодня эта субсидия практически полностью выбирается", – цитирует Пронина корреспондент m24.ru.

При этом, в Москве могут вырасти штраф для нелегальных перевозчиков. Согласно законопроект, который был внесен на рассмотрение Мосгордумы, эта цифра может составить до полумиллиона рублей.

