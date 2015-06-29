Двоих руководителей французского подразделения Uber взяли под стражу

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Двоих руководителей французского подразделения американского сервиса Uber для заказа такси, взяли под стражу, передает МИА "Россия сегодня".

Ранее во Франции начались многочисленные акции протеста, на которых таксисты выступают против нелегальных извозчиков и онлайн-сервиса Uber, с помощью которого можно заказать частное такси. Где-то официальные таксисты даже громили автомобили конкурентов.

В беспорядках был задействован и полицейский спецназ, нескольких манифестантов арестовали. При этом расследование против Uber началось еще в 2014 году. Нынешняя забастовка водителей уже не первая. Чтобы стать таксистом со специальной маркировкой и оборудованием на машине, в Париже необходимо заплатить от 50 до 250 тысяч евро.

Работать в системе Uber проще и дешевле. Водители такси считают, что это также способствуют росту конкуренции, в которой они оказываются в проигрыше.

Отметим, Uber – это онлайн-сервис, позволяющий заказать частное такси через сайт, а также через приложения на iPhone или на гаджетах на базе Android. Компания Uber была создана в 2009 году, а ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско.

Сейчас Uber доступен более чем в 100 городах мира, включая и Москву. Компания получает от своих таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.