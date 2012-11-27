"Российская газета": среда, 28 ноября

Фото: Москва 24

Минюст взялся за новый закон о нотариате

Минюст России поддерживает идею введения обязательного нотариального оформление сделок с недвижимостью. Это заявление прозвучало на французско-российском юридическом семинаре, который прошел в Париже. Место форума выбрано неслучайно: при внедрении новых нотариальных технологий минюст России и Федеральная нотариальная палата рассчитывают на международный опыт, особенно французский. Напомним, сейчас рассматривается масштабный проект поправок в Гражданский кодекс. Проект предполагал обязательную нотариальную форму. Но ко второму чтению депутаты изменили формулировку: проект не вводит жесткое правило, но допускает, что иное может быть предусмотрено специальным законом. Окончательный ответ будет дан во время рассмотрения проекта нового закона о нотариате. Как не раз заявляло руководство Федеральной нотариальной палаты, документ практически готов. По словам представителей нотариального сообщества, против введения обязательной "недвижимой" нормы активно выступает крупный бизнес. И, как подозревают нотариусы, причины не только в экономии, но и желании оставить возможность для непрозрачных сделок. С нотариусом в тень не уйдешь, считают эксперты. По словам Юрия Любимова, в минюст поступали даже предложения отдать адвокатам право оформлять сделки с недвижимостью. Но такой подход ведомство не поддержало.

Минпромторг предложит промышленникам новые меры господдержки

Минпромторг проведет ревизию мер по государственной поддержке российских производителей на предмет их соответствия правилам ВТО. И предложит промышленникам новые способы госпомощи. Для разработки свежих идей и подходов привлекут независимых экспертов. В министерстве вскроют конверты с именами организаций, которые будут участвовать в конкурсе на выполнение этой работы. Отобранный подрядчик должен сделать ее до конца года. Медлить нельзя. В понедельник на Совете ВТО по торговле и товарам свои претензии относительно применяемых Россией мер господдержки высказали представители Евросоюза. Правда, как пояснили "РГ" в минэкономразвития, пока не известно, передали ли они письменную жалобу в ВТО. Минэкономразвития обсудит с европейцами поднятые ими вопросы, уточнили в министерстве. И хотя разбирательства между странами в рамках ВТО – обычное дело, у российских промышленников действительно растут риски напороться на санкции, если не приспособить поддержку к правилам этого глобального торгового клуба. Между тем, прямые субсидии, таможенное регулирование и другие меры поддержки промышленности, хорошо зарекомендовавшие себя в России во время кризиса 2009-2010 годов, теперь применять нельзя, обращает внимание руководитель департамента Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев. Это не значит, что промышленности надо отказать в поддержке. Просто делать это отныне приедятся в разрешенных правилами ВТО формах.

Гражданское оружие можно будет получать только после достижения 21 года

Верховный суд РФ дал положительное заключение на законопроект, позволяющий усилить ответственность за умышленное причинение вреда здоровью в результате применения оружия. Среди прочих мер, проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства об обороте оружия" предполагает увеличить штрафы за административные "оружейные" правонарушения. Разработчики законопроекта в разговоре с корреспондентом "Российской газеты" подчеркнули, что документ не ограничивает законные права граждан на самооборону. Из оперативных сводок полиции можно подсчитать, что почти четверть фактов неправомерного использования гражданского и служебного оружия совершается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому в законопроекте предлагается запретить ношение оружия всем, кто в этом состоянии находится. Запретят носить любые «стволы» на территории образовательных и медицинских учреждений, во время нахождения в организациях общественного питания, где подают спиртное. Предлагается увеличить возраст, с которого будет разрешено приобретать огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, спортивное оружия, охотничье оружие, сигнальное оружие, холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой с 18 лет до 21 года. Правда, сохраняется возможность снижения этого возраста на пять лет по решению властей региона.

Минтранс обкатает новые такси

На улицах российских городов появится новый вид такси — для этого будут использовать электромобили. Такой проект минтранс намерен запустить в Казани и Калининграде. А также объединить усилия федерального, региональных бюджетов и энергетиков по созданию инфраструктуры для электромобилей по всей России. Об этом рассказал представитель ведомства Владимир Котляренко. Речь идет о федеральной программе, пояснил он. Эксперимент минтранса по использованию электромобилей стартует в рамках совместного проекта с ООН по сокращению парниковых газов. Но в стороне не останутся и другие регионы. Уже весной следующего года вывести на линию электромобили планируют власти Ставропольского края в Кисловодске. Ставропольцы решили заказать довольно большую партию электромобилей — 100 машин для такси. В Подмосковье в ближайшее время намерены выпустить на линию 30 машин с батарейками. Они будут курсировать в Долгопрудном и Одинцово. Власти Москвы в рамках проекта, поддержанного на федеральном уровне, намерены тоже внедрять разработки в области электротранспорта. Целая улица столицы станет улицей инноваций — Пятницкая. Планируется изучить все возможности интеграции электромобилей в городскую сеть.

Наркополиция изъяла 175 килограммов героина

Глава ФСКН России Виктор Иванов рассказал о крупной спецоперации, которая готовилась пять лет. Ликвидирован канал доставки в страну из Афганистана высококонцентрированного героина. Большую партию наркотиков обнаружили в Набережных Челнах. Находка не была случайной. Канал доставки и транзита зелья через другие страны наркополицейские отрабатывали давно. По словам Виктора Иванова, за дилерами следили около четырех лет. Столь долгий срок разработки объясняется тем, что бандитская сеть была очень разветвленной. По сути действовала транснациональная наркокорпорация. Определить все звенья этой цепи оказалось крайне сложно. Поэтому операцию по обезвреживанию банды назвали соответственно – "Картель". Операцию глава ФСКН России назвал беспрецедентной. Помимо Афганистана и России в цепочке были задейстованы несколько стран из Средней Азии и Персидского залива. Организаторов наркотрафика было четверо. На них удалось выйти через курьеров, арестованных ранее. Никому из организаторов сбежать не удалось. Завершающая стадия разработки прошла успешно. Оперативникам стало заранее известно, когда в Россию поедет машина, переоборудованная под перевозку зелья. Была известна марка - БМВ Х-5 с российскими номерами. Но где именно прятали наркотики, было неясно, однако тайник нашли. В захваченном полицией джипе в тайнике изъято 90 килограмм героина, а при последующих обысках еще 77 упаковок весом 85 килограммов. А в целом операция проходила в пять этапов, что дало возможность выявить и нейтрализовать в конечном счете 25 преступников - организаторов, более 100 их курьеров - пособников.

Не хороните его за плинтусом

Павла Санаева постоянно ассоциируют с его бестселлером "Похороните меня за плинтусом". Книга увидела свет в 2003 году, с тех пор многократно переиздавалась, да и сегодня идет нарасхват. Многие считают, что причиной тому не столько несомненная литературная добротность этой книги, сколько ее автобиографическая подоплека, хотя сам Павел не раз просил не проводить прямых параллелей с его знаменитой кинематографической семьей. Как бы то ни было, повесть остается в ряду бестселлеров уже десять лет, а Павел Санаев давно уже поднялся над "Плинтусом". Он пишет прозу и киносценарии, в качестве режиссера выпустил фильмы "Каунасский блюз", "Последний уик-энд", "Нулевой километр", "На игре"… Всего этого вполне достаточно, чтобы поговорить с ним о чем-нибудь поверх "Плинтуса", хотя забыть, какую роль эта повесть сыграла в дальнейшей судьбе ее автора, все равно не получится. Интервью Павла Санаева.

