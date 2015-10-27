Электрокар Tesla с автопилотом испытали в Москве

Фото: ТАСС/Michael Probst|AP

Московский "Клуб любителей Tesla" протестировал автопилот автомобиля в Москве. Видео испытания авторы выложили на YouTube.

Тест-драйв проводился на доставленном из США автомобиле с новым программным обеспечением, в котором и появился автопилот.

Электромобиль способен определять препятствия и другие машины, может самостоятельно набирать скорость и тормозить.

В ролике можно увидеть эпизод, где Tesla смогла увернуться от "подрезавшего" электромобиль такси. Машина сбавила скорость и сместилась в левый ряд, а после маневра вернулась в свою полосу.

Недавно Tesla Motors представила свой первый кроссовер – Model X. Машина получила два электродвигателя, которые обеспечивают мощность в 772 лошадиные силы. На одной подзарядке авто сможет проехать 400 километров.

Отличительной особенностью кроссовера стали задние двери – они выполнены в виде "крыла чайки", то есть открываются не вбок, а наверх. Кроме того, в авто можно установить третий ряд сидений.

Цены на Model X начинаются от 80 тысяч долларов.