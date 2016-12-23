Московские таксомоторные компании хотят ввести услугу месячного проездного

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Таксомоторные компании хотят запустить в Москве услугу месячный проездной, на который будет записана определенная сумма денег. Каждая поездка благодаря такому абонементу будет дешевле стандартных тарифов. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службах Uber и GetTaxi.

"У нас есть такая программа в США: Нью-Йорке, Вашингтоне и Сан-Франциско. Опция появилась около месяца назад. Это предоплаченные абонементы на небольшую сумму, которая вносится на счет и используется. При этом каждая поездка выходит клиенту дешевле. Такая услуга может появиться и в российском Uber", – сказала пресс-секретарь компании Евгения Шипова.

Компания примет решение о внедрении услуги в Москве после тестирования в США. Стоимость проездного в России пока обсуждается.

В следующем году услугу протестирует такси "Везет". "Рассмотрим возможность сделать "проездной", как в метро. Думаю, рационально вводить не безлимитный абонемент, а позволить клиентам переводить определенную сумму денег, на которую можно кататься в течение месяца. Самый оптимальный вариант – сделать несколько тарифов, несколько проездных в зависимости от того, как часто человек пользуется такси", – уточнил директор московского филиала такси "Везет" Олег Ситников, добавив, что скидка также может зависеть от частоты поездок.

В GetTaxi также рассмотрят возможность введения подобной услуги. "Сервис позволит развивать такси как общественный транспорт и даст стимул развитию и популяризации такси", – отметила пресс-секретарь агрегатора Алена Балакирева.

Услугу абонемента на поездки сейчас предоставляют некоторые компании такси в США и Европе. В частности, в Швейцарии и Германии появился безлимитный проездной: владельцы предоплаченных карт могут неограниченное число раз пользоваться услугами такси в пределах города в течение месяца за фиксированную плату 48 евро. сейчас предоставляют некоторые компании такси в США и Европе. В частности, в Швейцарии и Германии появился безлимитный проездной: владельцы предоплаченных карт могут неограниченное число раз пользоваться услугами такси в пределах города в течение месяца за фиксированную плату 48 евро. В Москве и ряде других городов начал действовать сервис, который позволяет пассажирам самим устанавливать цену поездки. Приложение указывает рекомендуемую стоимость, в зависимости от расстояния, а клиент может ее изменить. Если найдется таксист, согласный на такую цену, поездка состоится. В столице также может появиться беспилотное такси с технологией интеллектуального распределения заказов. Специальные стоянки для такси, а также терминалы для вызова машин появятся во всех столичных аэропортах. Терминалы для вызова такси появятся и в метро. Кроме того, столичные такси тестируют услугу совместных поездок.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков считает, что необходимо выпустить подобные проездные и посмотреть, какой будет на них спрос.

"Обязательно нужно попробовать такой сервис. При этом таксомоторные компании должны поэкспериментировать с разными системами этой услуги: например, одна компания вводит карту, на которую можно положить произвольную сумму, вторая – карту с ограниченной месячной суммой (например, 3–5 тысяч в месяц за карту), третья компания – безлимитный проездной, как в Европе. Тогда станет ясно, что будет удобнее пассажирам и прибыльнее агрегатору", – заметил Янков.

По его словам, сервис скорее всего станет популярным в Москве, поскольку для многих москвичей он будет очень выгодным.

Председатель комитета Московской торгово промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко утверждает, что стоимость поездок на такси в Москве сейчас и так очень низкая.

"Такси в рамках конкурентной борьбы пытаются устанавливать цены все ниже и ниже. Уже сейчас поездка стоит ниже себестоимости. А после введения этой услуги, получается, цена будет еще ниже. Возникает вопрос, за чей счет будет реализовываться эта идея. Скидка за абонемент будет списываться из гонорара водителя или средств компании?", – отметил специалист.

При этом технически услугу проездного ввести несложно, добавил он. "Нужно только на программном уровне создать электронную карту, с которой будут списываться деньги, может, начисляться бонусы или баллы", – уточнил собеседник m24.ru.