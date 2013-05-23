Такси разных стран мира: от лондонских кэбов до московского желтого

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное такси вскоре приобретет единый желтый цвет. Мосгордума единогласно поддержала поправки в закон "О такси". И хотя чтение лишь первое и на дворе пока весна, нет сомнений, что машины столичных перевозчиков "пожелтеют" до прихода осени – уже с 1 июля.

Не все таксисты довольны нововведением, опасаясь, что перекрашивание всех автомобилей приведет к росту затрат. Однако у желтой краски есть неоспоримое преимущество – ее броскость и заметность.

Кстати, впервые желтого цвета машины появились в Нью-Йорке еще в начале прошлого века, когда компания Yellow Cab стала выпускать авто, предназначенные для работы исключительно в качестве такси.

Но и у родоначальников желтых такси впоследствии возникли проблемы из-за цвета, правда, не со стороны водителей. В 1960-х нью-йоркские таксомоторы оснастили радиосвязью с диспетчерами, что вызывало недовольство пассажиров, так как машина, следующая по вызову, не подбирала голосующих на улице. Американцы решили проблему, просто разделив такси на виды: сейчас желтые машины работают без диспетчеров, предназначены только для обслуживания пассажиров с улиц. А вот авто так называемых кар-сервисов приезжают по вызову, оборудованы радиосвязью и не имеют права использовать счетчик.

Фото: ИТАР-ТАСС

Что касается других стран, то лондонские кэбы окрашивают в черный цвет, в Германии и Арабских Эмиратах цвет машин кремовый. В Сингапуре таксомоторы голубые, а в Таиланде — розовые. Есть страны, в которых авто красят цвет в зависимости от района, где они работают (Гонконг), а в ряде государств, например в Польше, каких-либо требований к окраске машин не предъявляется.

В странах третьего мира наравне с вполне современными машинами используются такси на мускульной силе. Например, рикши в одну "человеческую силу" до сих пор встречаются в государствах, входивших в сферу интересов Британской империи (Непал), кроме того, существуют совсем уж экзотические виды - говорят, что во Вьетнаме есть так называемое слоновье такси, – в качестве машин используют слонов, а в Венеции в роли таксомоторов с успехом выступают гондолы.

Стоит отметить, что рикши со временем становятся скорее экзотикой, так как конкуренцию с механическим транспортом выдержать невозможно. Порою безработица столь велика, что рикши берутся за перевозку грузов, а не людей.

Первые такси (и со счетчиком!) появились, по ряду данных, в Древнем Риме. На оси римских колесниц-"таксомоторов" крепился таз, в который после прохождения определенного расстояния падал камень. Пассажир оплачивал поездку по числу камешков, накопившихся в тазу.

Примитивные прототипы такси появились в Лондоне в 1636 году, когда лондонские кучерам стали выдавать лицензию на извоз. Годом позже эта новация появилась в Париже. Однако пассажиры редко пользовались новым сервисом, поскольку единого тарифа на перевозки не существовало и "с трудящихся драли втридорога". И лишь в 1891 году с изобретением первых счетчиков ситуация стала меняться.

Счетчики, конечно, пришлись поначалу не по нутру извозчикам. Так, в России, где таксометры появились только в конце XIX века в виде ящичка с окошком, крепившегося к козлам, таксисты более не могли утаивать часть прибыли от хозяев таксопарка. Но постепенно к счетчикам все привыкли.

Фото: ИТАР-ТАСС

Интересные факты о такси



С развитием Всемирной паутины такси тоже стали "интерактивными" – первый сайт по заказу машин был зарегистрирован в 1996 году. Через 2,5 года первый такси-домен появился и в Рунете. Заказ через интернет становится все более популярным, например, по ряду данных, половина заказов такси в Финляндии принимается через Сеть.

Самое дорогое в мире такси находится в Великобритании – это лондонские кэбы, на втором месте Италия, замыкает тройку лидеров Германия. Самым дешевым называют китайское такси, возможно, цены низкие из-за того, что жители Поднебесной предпочитают велосипеды.



Более трети водителей такси в Китае — женщины.



Фото: ИТАР-ТАСС Самый большой в мире таксомоторный парк находится в Мехико — более 60 тысяч машин, что, впрочем, неудивительно, так как население агломерации Мехико составляет более 21 миллиона человек.



В 1914 году в ходе Первой мировой войны немецкие войска прорвали французскую оборону и двинулись на Париж. Французы решили бросить в бой резервы, однако оказалось, что перевозить солдат не на чем. И тогда было решено "призвать на службу" парижские такси. За ночь около 1200 таксомоторов перебросили на рубеж более 6500 солдат. В результате противник был остановлен.



Наконец факты о России, где такси с самого своего появления стало поводом для анекдотов (– "Извозчик, сколько стоит до Мезнецкого Куста? – До Мезнецкого куста корок сопеек".) и неотъемлемой частью роскошной жизни во времена СССР, начиная с Эллочки Щукиной в "Двенадцати стульях" - "Эрнэстуля, поедешь в таксо? Крррасота!", заканчивая крылатыми фразами из фильма "Бриллиантовая рука" - "Наши люди в булочную на такси не ездят!" и "Кто заказывал такси на Дубровку?". Фото: ИТАР-ТАСС В Москве в 1975 году появился единственный музей такси в мире, в котором представлены редчайшие машины ГАЗ-А, ЗИС-110, "Победа", несколько модификаций "Волг" и РАФиков. К сожалению, сейчас он существует только в виртуальном виде.



Кстати, "Волга" ГАЗ-21, на которой в фильме "Три тополя на Плющихе" ездили по Москве герои Татьяны Дорониной и Олега Ефремова, принадлежала киностудии "Мосфильм". Этот же автомобиль снимался в фильмах "Берегись автомобиля", "Бриллиантовая рука" и "Яды, или Всемирная история отравлений". Сейчас это прославленное авто находится в музее "Мосфильма".

Текст подготовлен по материалам из открытых источников