Через пять лет в России будут ездить беспилотные такси

Фото: ТАСС/Краснова Александра

Через пять лет россияне начнут пользоваться беспилотными такси. Такое мнение высказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, сообщает МИА "Россия сегодня".

По его словам, через три-пять лет в России начнут появляться беспилотные автомобили, и в будущем водителей такси не будет.

Также, по его мнению, изменения произойдут и на рынке агрегаторов такси. "Вспомните, как вы раньше узнавали, каким такси пользоваться. Чаще мы вычленяли конкретного водителя и обычно звонили ему. Вот вам классический пример агрегации. Соответственно, любая информационная система позволяет агрегировать информацию, передавать ее от человека к человеку, то есть, другими словами, информационный посредник — это промежуточное звено, которого скоро не будет", — сказал Мариничев.

Международная сеть онлайн-такси Uber начнет испытания беспилотных машин в своем центре в Питтсбурге. Также прошла информация, что Uber собирается заказать 100 тысяч седанов Mercedes-Benz S-Class с "автопилотом" у концерна Daimler.

В настоящее время, множество компаний занимается разработкой беспилотных автомобилей для массового рынка, в том числе General Motors, Volkswagen, Audi, BMW, Volvo, Google и другие. В 2011 году в лондонском аэропорту Хитроу запустили полностью автоматические маршрутные такси вместимостью до 4 человек и скоростью до 40 километров в час.

Недавно "Группа ГАЗ" заявила, что интенсивно работает над созданием беспилотных машин и сможет наладить их производство к 2030 году, при условии финансовой помощи государства.

Кроме того, Росавтодор совместно с Агентством транспорта Финляндии адаптируют российские дороги для беспилотных автомобилей. Трассы планируют оснастить новейшими технологиями, приспособленными для автопилота, которые уже задействованы и успешно используются в Финляндии в рамках тестового проекта Aurora.