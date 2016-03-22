Форма поиска по сайту

22 марта 2016, 13:33

Транспорт

Клиенты такси могут назначить свою цену на поездку

В России появилось такси для любителей поторговаться

В некоторых городах России запустили новый сервис такси. Приложение Fixtaxi указывает рекомендованную стоимость поездки в зависимости от расстояния, однако клиент может сам назначить цену. Если найдется водитель, готовый работать за эту сумму, поездка состоится. Подробнее о новинке в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал разработчик сервиса Андрей Азаров.

"Работает все очень просто: приложение указывает рекомендованную цену, пользователь назначает свою цену. Затем водители, которые находятся рядом, либо соглашаются, либо нет. Часто у них есть свободное направление или на данный момент у таксиста немного заказов", – пояснил Азаров.

Сейчас сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи на базе iOS. Как отметил Азаров, через месяц-полтора планируется появление приложения и для операционной системы Android.

По словам разработчика, сервис работает с таксопарками. Сейчас в базе приложения по Москве доступны порядка 15 тысяч водителей, в ближайшее время их число увеличится до 25 тысяч. Приложение не ограничивает водителей в сотрудничестве с другими сервисами, такими как "Яндекс.Такси", Uber и Gett.

"В отличие от других сервисов, клиентам нравится то, что они не платят больше заявленной суммы, несмотря на дорожную ситуацию", – добавил Азаров.

Ранее m24.ru сообщало, что количество нелегальных такси в столице сократилось до 22 тысяч машин.

По словам ведущего советника управления госпрограмм и бюджетирования Аналитического центра при правительстве Николая Севостьянова, в Москве и области количество нелегальных такси существенно уменьшилось, и большой вклад внесли компании-агрегаторы, которые работают с легальными таксистами. По оценкам центра, в столице и области около 22 тысяч нелегальных такси, и это цифра максимальная, а в среднем в месяц работает гораздо меньше водителей, порядка 15 тысяч.

По данным аналитического центра, объем теневого рынка в московском регионе составляет около 22 миллиардов рублей. При это общий объем российского рынка превышает 116 миллиардов рублей.

