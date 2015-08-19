Правила поведения таксистов разработают по советским стандартам

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Для российских таксистов могут установить правила поведения. Этот кодекс разрабатывают сейчас в Общественной палате, используя советскую "Памятку по культуре обслуживания пассажиров". В частности, предлагается запретить таксистам обращаться к пассажиру на "ты" и курить в салоне.

Председатель профсоюза столичных таксистов Вячеслав Смирнов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что такие правила следует разрабатывать таксистам, а не общественникам.

"Думаю, что кодекс должны написать участники рынка, бизнес и общественные организации, которые представляют водителей. Насчет обращения "вы" – "ты", пусть каждый сам выбирает, как обращаться. "Ты" – не плохое слово. Насчет курения, пассажиры и водители обычно спрашивают друг друга. Все зависит от профессионализма водителя, а не от компании. Водитель, если захочет покурить, покурит, какие бы требования компания не выдвигала", – пояснил он.

Для таксистов разработают правила поведения

Как пишут "Известия", пассажиры чаще всего жалуются на пыльный салон автомобиля, нечистоплотность водителя или его хамское поведение. В советской памятке говорилось, что совершенно недопустимо панибратское обращение к пассажиру на "ты", грубая манера разговаривать и назойливость. Также водителю запрещалось в поездке вести разговоры "за жизнь". В конце поездки таксист должен был проследить, не забыл ли пассажир в машине свои вещи.

Ранее m24.ru сообщало, что московские власти составили рейтинг самых безопасных такси. В нынешний рейтинг вошли "Формула такси", "Такси 24-12", "Новое желтое такси", "Глававтопрокат" и Такси-ритм".

Кроме того, власти подготовят специальную программу для столичных таксистов во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Для таксистов составят памятки, которые помогут в работе с англоговорящими пассажирами.