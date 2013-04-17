Эволюция московского такси: что изменилось, а что осталось по-прежнему

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2011 году правительство России решило взять под контроль таксомоторные перевозки и искоренить такистов-нелегалов. В связи с этим был принят и начал действовать 6 мая 2011 года федеральный закон № 69, более известный как "Закон о такси". В январе прошлого года по всей стране вступили в силу основные его положения. M24.ru напоминает, как изменились столичные таксомоторы, и что ждет пассажиров в ближайшем будущем.

Начиная с 2012 года, владельцы таксомоторов должны были в обязательном порядке получить лицензию, а на каждую машину установить опознавательный фонарь и нанести цветографическую схему. Кроме того, увеличились штрафы за нарушения.

Одним из главных нововведений является ответственность водителя за нарушение правил перевозки пассажиров и багажа. В частности, водитель отвечает за отсутствие в салоне предусмотренной информации, за невыдачу кассового чека или квитанции и т.д.

В борьбу с "бомбилами" активно включилось и столичное правительство, поскольку рынок нелегальных такси превысил в Москве все разумные пределы, машины зачастую не соответствовали нормам и требованиям безопасности, по вине частных извозчиков происходило много ДТП, и они даже не гнушались заниматься криминальной деятельностью.

Момента для начала реформ пришлось ждать около 10 лет, ведь постановление столичного правительства "Об основных направлениях развития таксомоторных перевозок в городе Москве" было принято еще в 2003 году. До конца 2003 года планировалось создать в городе единую диспетчерскую такси и ввести добровольное лицензирование услуг. Пока постановление ходило по инстанциям, таксисты и "бомбилы" занимались активным дележом рынка. Пик противостояния в виде массовых драк на привокзальных площадях пришелся на 2003 – 2005 годы; самая крупная из таких драк произошла на площади Курского вокзала летом 2004 года.

В итоге власти Москвы решили сформировать городской реестр официальных такси, ввести знак "Московское городское такси", а также создать для машин специальные городские стоянки. С 1 июля 2012 года по закону за отсутствие лицензии на работу таксистов-нелегалов штрафуют на 5 тысяч рублей, вместе с тем власти считают, что сумму штрафа следует увеличить.

Летом 2012 года появилась информация о том, что в Москве готовят новый сервис - такси на короткие расстояния. Предполагалось, что машина будет подаваться в течение 12 минут, а стоимость поездки составит минимум 150-200 рублей. Однако пока такая услуга не предоставляется.

Сейчас власти решают вопрос о разрешении легальным таксистам ездить по выделенным полосам, кроме того, обсуждается поэтапное введение единого тарифного плана, оптимального как для таксистов, так и для пассажиров. Фиксированные цены должны сделать такси более доступным и не позволят извозчикам монопольно завышать тарифы.

Помимо этого, департамент транспорта Москвы собирается ввести обязательное страхование для пассажиров такси. Период введения в действие обязательного страхования продлится два года. Чиновники считают, что эта мера будет являться одной из составляющих целевой модели развития таксомоторного транспорта.

В декабре 2012 года в Москве состоялась презентация такси, в котором пассажир может расплатиться за поездку кредитной карточкой. В ближайшие три года такую услугу должны будут предоставлять пассажирам большинство легальных таксомоторов.

Кроме того, в начале апреля этого года оператор платежной системы Bantec совместно с диспетчерской службой Москвы и Санкт-Петербурга SimTaxi запустил сервис оплаты услуг такси со счета мобильного телефона пассажира в Москве.

С 2014 года, планируется, что все такси в Москве будут оборудованы системой спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС. Это позволит отслеживать перемещение автомобилей, а навигаторы, установленные в машинах, помогут водителям не заблудиться в незнакомых районах города.

Стоит также добавить, что не так давно было принято решение, согласно которому такси к августу 2013 года должны стать одной цветовой гаммы. Однако столичные таксисты, недовольные поправками к закону о единообразии цветового оформления, хотят объявить забастовку. Извозчики считают, что окрашивание всех автомобилей в желтый цвет приведет исключительно к росту затрат, и никакой выгоды никому не принесет.

