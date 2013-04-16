Такси в Долгопрудном будет возить ветеранов бесплатно с 1 по 9 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 по 9 мая четыре компании, предоставляющие услуги такси в подмосковном Долгопрудном, будут перевозить участников Великой Отечественной войны на территории города бесплатно.

Инициатором проведения этой акции выступила городская администрации.

Как отметил гендиректор одной из транспортных компаний, водители с удовольствием согласились принять участие в этой акции. Они пообещали сделать все возможное, чтобы почетные пассажиры остались довольны.

Чтобы воспользоваться бесплатной услугой, с 1 по 9 мая участнику войны нужно позвонить в службу такси и сообщить диспетчеру, что он хочет заказать машину в рамках акции.