Большинство москвичей высказались за фиксированные цены на такси

Фото: M24.ru

Большинство участников проекта "Активный гражданин" – 86,89% – поддержали введение максимального тарифа на поездки в такси между аэропортами и вокзалами, сообщает пресс-служба сервиса городских референдумов.

Против введения ограничений высказались 6,45% респондентов. А 4,16% горожан считают, что этим вопросом должны заниматься специалисты.

Ранее сообщалось, что для столичных такси могут установить фиксированный тариф. Речи о конкретных суммах пока не идет. Проект находится на стадии разработки. Максимальную плату департамент транспорта предлагает ввести от вокзалов и аэропортов. Бывают случаи, когда водитель, даже если он работает в официальной таксомоторной компании, стремится повысить цену и может завышать тариф в два-три раза. С такой практикой теперь хотят покончить.

Главное, чтобы пассажир изначально понимал, во сколько ему обойдется маршрут из точки А в точку Б. Для этого предлагают создать единую тарифную сетку для всех таксомоторов. По ней поездка, например, от Шереметьева до Белорусского вокзала всегда будет стоить одинаково. То же самое касается рейсов от одного вокзала к другому.

Идею поддержали сами таксисты. По их словам, зная стоимость поездки, человек будет чаще пользоваться такси. А значит, у водителей будет больше работы. "Стабильность - в любом случае хорошо. То есть это хорошо как для пассажиров, они будут заранее знать, какая стоимость, и они к этому будут готовы. Но и мы будем уверены, что люди готовы к этой сумме. И они готовы поехать. То есть не будет неприятных инцидентов как то - я не рассчитывал, я не знал, вот этого не будет", - рассказал столичный таксист.

Добавим, на данный момент поездка из Москвы в аэропорт составляет в среднем 1000 рублей, но чаще всего достигает 2000-2500 рублей за одну поездку. При этом система тарифов не так чиста – в стоимость поездки таксисты включают издержки за штрафы и простои в пробках.

На сегодняшний день таксомоторной деятельностью в столице занимаются более 980 юридически лиц и более 13 тысяч индивидуальных предпринимателей. В городе ездят около 50 тысяч легковых такси.