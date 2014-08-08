Москвичам расскажут, как легально работать на рынке такси

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Москвичей научат вести бизнес в сфере таксомоторных перевозок. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства совместно с Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) организует курсы для начинающих предпринимателей в сфере таксомоторных перевозок, рассказал M24.ru глава ГБУ "Малый бизнес Москвы" Александр Богза. Курсы откроются в сентябре, будут бесплатными для слушателей и призваны развить легальный бизнес такси. После окончания обучения предприниматели получат диплом.

"Курсы предназначены не для водителей такси, а для предпринимателей, желающих начать бизнес в этой сфере. Обучать будут специалисты ГБУ „Малый бизнес“, а также МТПП. Главная задача – показать, что заниматься легальным такси выгодно и интересно", – сказал Богза.

Директор Международной школы бизнеса Московской торгово-промышленной палаты Елена Тимофеева рассказала M24.ru, что курсы откроются в сентябре и пройдут до 15 декабря. Будущим владельцам таксомоторных компаний расскажут о рынке легального такси, порядке получения разрешения в департаменте транспорта, а также о последних изменениях в законодательстве.

Время занятий будет различаться по группам: дневная – с 09.00 до 15.30, вечерняя – с 16.00 до 22.15 и группа выходного дня – с 09.00 до 15.30 в субботу и воскресенье. Форма обучения предполагается только очная, продолжительность обучения – 24 академических часа. Программа рассчитана на пять групп по 20 человек. По итогам обучения слушателям, защитившим бизнес-проект, выдадут удостоверение Школы бизнеса при МТПП.

"Слушателям расскажут о последних изменениях в российском и московском законодательстве, регулирующих деятельность в сфере услуг автотранспорта, об инструментах лизинга автотранспорта и о получении разрешения на право деятельности в сфере услуг такси", – сказала Тимофеева. Москвичам также расскажут об ответственности за ведение нелегальной деятельности.

Курсы организуют за счет средств департамента науки и предпринимательства. В пресс-службе ведомства пояснили, что более 50 процентов программы составят практические занятия в форме тренингов, анализа кейсов, ролевых деловых игр и ситуационного моделирования.

"В случае необходимости будет обеспечен сурдоперевод во время занятий. Стоимость обучения одного слушателя для департамента составит 8 160 рублей", – отметили в пресс-службе.

Для того чтобы попасть на курсы, необходимо зарегистрироваться на сайте ГБУ "Малый бизнес".

Зампредседателя профсоюза "Таксист" Андрей Попков считает, что сейчас малому бизнесу тяжело конкурировать с большими компаниями с большим парком автомобилей, в том числе из-за отсутствия информации. Подобные курсы помогут новичкам войти в профессию.

"Сейчас многие игроки рынка не знают законодательства, предпочитают быть нелегалами, чтобы не вникать во все сложности", – отметил он. По мнению Попкова, желательно, чтобы среди спикеров курсов был также сотрудник департамента транспорта, знающий все тонкости работы.

В свою очередь, индивидуальный предприниматель-таксист Антон Марков сказал, что сам запишется на такие курсы. "Изменения в законодательстве, в том числе налоговом, не всегда понятны, поэтому такие курсы помогут и разобраться, и научиться новому", – сказал он.

Марков отметил, что множество владельцев малого бизнеса думают, чем можно еще заняться, он посоветует им прийти на курсы. "К примеру, знакомый владеет небольшим магазином, то есть у него есть навыки ведения бизнеса. На таких курсах он сможет понять, открывать ли ему таксомоторную фирму или нет", – сказал Марков.

Напомним, что ГУП "Мосгортранс", в свою очередь, разработал курсы москвоведения и хороших манер для таксистов. Согласно учебно-тематическому плану, программа повышения квалификации водителей рассчитана на 40 часов. Планировалось, что таксистом преподадут уроки вежливости, а также москвоведения и иностранного языка. Пока курсы еще не запустились.

С 1 июля этого года вступил в силу закон о "желтом такси". Разрешение теперь будут выдавать только тем перевозчикам, которые покрасили машины в желтый цвет. До 1 июля 2018 года все легальные такси должны стать "правильного" окраса. Депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы для нелегальных таксистов в шесть раз – с 5 до 30 тысяч рублей, такой законопроект рассмотрят уже осенью. В последние пару лет образ московского такси существенно изменился: машины с желтыми номерами имеют право ездить по выделенным полосам, в городе появилось 373 бесплатных стоянки такси, в том числе в зоне действия платной парковки. В столице активно борются с нелегальными перевозчиками. По словам замруководителя департамента транспорта Дмитрия Пронина, с рынка вытеснили почти 70 процентов "бомбил".

Ирина Кащеева