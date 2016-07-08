Чаще всего москвичи вызывают такси к вокзалам и башням "Москва-Сити"

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Самыми популярными местами для поиска машин через мобильные приложения стали деловой центр "Москва-Сити" и железнодорожные вокзалы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Башни "Москва-Сити", Ярославский, Белорусский, Киевский и Курский вокзалы стали самыми популярными точками вызова такси в Москве через интернет-агрегаторы. Это следует из наших информационных систем, куда стекается информация от агрегаторов и перевозчиков", – цитирует его mos.ru.

Департамент транспорта Москвы заключил соглашения о сотрудничестве с таксомоторными компаниями "Сити Мобил", "Такси "Везет", а также крупными агрегаторами – "Яндекс.Такси", Gett и Uber.

По условиям соглашения, компании должны передавать в департамент информацию о тарифах и количестве вышедших на линию автомобилей, а также привлекать к работе только легальных таксистов. В Москве сейчас официально выдано 66 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность. Проверить, есть ли у такси разрешение, можно с помощью "Советника" mos.ru.

По данным ГБУ "Аналитический центр", количество легальных такси в столице в I квартале 2016 года выросло на 3,4 тысячи.

В Госдуме готовят новый закон о такси, который ужесточит наказание для нелегальных перевозчиков. Согласно документу, штрафы для таксистов без лицензии увеличатся в 5–6 раз, а вот для их коллег с разрешением на работу уменьшатся на ту же сумму.