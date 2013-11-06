Средняя стоимость поездки на такси по Москве составляет 560 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Средняя стоимость поездки на такси по Москве в будни по экономичному тарифу составляет 560 рублей, поездка бизнес-классом обойдется в 1020 рублей. При этом дороже всего ездить на такси в рабочие дни, когда дороги сильно загружены.

По данным сервиса "Яндекс.Такси", в сентябре пассажиры столичного такси переплачивали из-за пробок около 6 млн рублей каждый будний день и около 3,5 млн рублей - каждый выходной.

"В течение рабочего дня москвичи много ездят на короткие расстояния и по центру города. Поздно вечером и ночью больше поездок на длинные дистанции: из центра в спальные районы и в обратном направлении - на вокзалы", - говорится в сообщении компании.

Недельный пик вызовов такси обычно приходится на пятничную и субботнюю ночь, но больше всего заказов поступает в последнюю неделю перед Новым годом, накануне 8 Марта и 14 февраля, а меньше всего - в новогодние каникулы и на майские праздники.

По данным компании, 54% пассажиров вызывают такси раз в месяц; 5% наиболее активных пассажиров делают в месяц в среднем 13 заказов и тратят на поездки 8,5 тысячи рублей.

Отметим, почти половина заказов, полученных через этот онлайн-сервис в течение года, была выполнена на автомобилях марок: Chevrolet, Ford и Renault.