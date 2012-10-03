Отдел по борьбе с нелегальными таксистами появится в Москве

К 15 октября московские чиновники представят свои предложения относительно нового отдела, который появится в столичной полиции. Заниматься этот отдел будет исключительно вопросами нелегального извоза

Столичный главк МВД России по Москве планирует создать отдел по борьбе с нелегальными таксистами. Новая структура займется не только борьбой с нелегалами, но и пресечением перевозок, которые совершают автобусы под видом "заказных".

"Это перевозки по заказу, когда люди ставят таблички "заказной", формально деньги со всех собирают и едут куда хотят", – передает "Интерфакс" слова заместителя мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.

Он подчеркнул, что борьба с нелегальными таксистами станет системной.

Заммэра добавил, что правительство Москвы до 15 октября внесет свои предложения в правительство РФ по регулированию работы в этой сфере.