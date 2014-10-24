Тайны вольных каменщиков: где проходили секретные собрания масонов

"Нераскрытые тайны": Масонские знаки в Москве

Послание в камне, на фасадах домов – спустя столетия по ним можно узнать места в Москве, где проходили тайные собрания масонов. В чем сила и смысл их знаков и обрядов? Какие неведомые знания они несут масонам XXI века? Где в нашем городе сильнее всего ощущается масонский дух? И почему по сей день московские масоны по-прежнему скрывают свои храмы от несведущих? Читайте в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

Смерть учителя

Иоанна Шварца решили не везти в Москву, а похоронить в подмосковном Очакове, на рассвете, без лишнего шума и огласки. Студентам о смерти их любимого преподавателя сообщили позднее всех, чтобы не волновать и не срывать занятий.

Кончина чуть ли не самого популярного педагога Московского университета в столь молодом возрасте (а Шварцу было лишь 33 года) вызвала много домыслов и слухов. Впрочем, и тем, кто наблюдал церемонию со стороны, похоронный обряд тоже показался странным.

Кем только ни считали масонов: вершителями судеб, лучше других познавшими законы мироздания и обладающими невиданным могуществом, или просто тайными чужеземными агентами. Мистиками и чудаками из века в век разыгрывающими один и тот же спектакль. И чуть ли не сатанистами, стремящимися к завоеванию мирового господства.

Первые масонские ложи появились в Европе, в первую очередь в Англии и Франции, в конце XVI – начале XVII века. Само слово "масон", в переводе со старо-французского, означало "вольный каменщик". Через окно, прорубленное Петром I в Европу, масонство проникло сначала в Петербург, а затем, ближе к середине XVIII века, и в Москву.

Во времена советской власти масонство, как и любое альтернативное общественное движение, жестко преследовалось. Сегодня после снятия неофициального, но жесткого запрета, в России действует порядка 30 масонских лож. И больше половины из них – в Москве.

Виктор Белявский – один из немногих, кто открыто говорит о своей принадлежности к масонам. Большинство братьев – так называют друг друга члены ложи – об этой стороне их жизни предпочитают не распространяться.

"Неизвестность рождает подозрения. Подозрения рождают вражду. То есть, неизвестно чем занимаешься – значит, ты враг. Ты вообще там и детей кушаешь, и кровь пьешь, и так далее, и тому подобное, и Россию уже полностью продал", - рассказывает заместитель Великого Мастера Великой Ложи России, кандидат исторических наук Виктор Белявский.

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

О мистических обрядах, бытующих в кругу масонов, слагали невероятные легенды еще во времена Петра I. Лефортово 300 лет назад называлось Немецкой слободой. Правда, селились здесь не только немцы, но и англичане, французы, голландцы. Они и принесли в Россию первые зерна масонства, к тому времени уже весьма распространенного в Европе.

"Этот дворец построен Францем Лефортом, любимцем Петра. Это был грандиозный дворец для того времени. Только зала была высотой 10 метров, 300 квадратных метров площадь. В нем должно было помещаться 1,5 тысячи гостей", - говорит Виктор Белявский.

Для Виктора Белявского здание Лефортовского дворца представляет особый интерес: уже почти два века в его стенах хранятся документы Русской армии. Здесь, в Военно-историческом архиве, он – профессиональный историк – провел многие часы. Правда, с духом самого Лефорта ни разу не встречался.

"Есть легенда, что после того, как умер Лефорт, он спрятал здесь не только сокровища, но и первые артефакты, связанные с масонством. Многие историки пытались найти эти тайники, но так и не нашли. Но, говорят, по ночам, когда они искали, ходили по этим коридорам, они слышали шаги знаменитого Франца Лефорта, который охраняет до сих пор свои тайны", - утверждает Виктор Белявский.

Вперед - к просвещению

Впрочем, во времена Петра и Лефорта масонство с его затейливыми ритуалами в Российской империи было скорее модной иноземной забавой, типа празднования Нового года у елки. Реальной общественной силой оно становится намного позже – в 70-е годы XVIII века.

Все больше мыслящих людей – ученых, философов, просветителей – пытаются дистанцироваться от Екатерининского просвещенного абсолютизма. К этому моменту кузницей масонских кадров становится Московский университет.

"Одно из главных направлений деятельности масонства – это просвещение. Поэтому внимание было обращено на юношество", - считает профессор Института гуманитарных наук МГПУ Сергей Карпачев.

"На здании Московского университета присутствуют масонские символы. Мы с вами видим здесь два факела, между которых медальон. В медальоне мы видим три лица, которые обозначают силу, красоту и мудрость.

Шестиконечная звезда – это два совмещенных треугольника, где треугольник, устремленный вверх, обозначает огонь, а треугольник, устремленный вниз, обозначает воду. Два факела с зажженным огнем – это свет истины, который можно увидеть в кромешной тьме", - рассказывает москвовед Мария Антоненко.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Свет истины сияет в этих стенах уже два с половиной века. "Для генерального обучения разночинцев" – так было написано в Указе об открытии Московского университета. Благодаря поддержке государства и меценатов, впервые образование такого уровня могли получить даже малоимущие молодые люди.

"Сословий не было как в студенчестве, так и среди преподавателей. В XVIII веке из 24-25 профессоров Московского университета только трое были дворянами", - утверждает декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Вартанова.

В старом корпусе МГУ, построенном по проекту Михаила Казакова, сегодня учатся начинающие востоковеды. Здесь располагается Институт стран Азии и Африки. Здание по соседству отдано будущим журналистам.

На лекциях по истории русской журналистики студентам рассказывают в том числе и про Николая Ивановича Новикова, первого российского профессионального журналиста и одного из самых видных московских масонов. В 1779 году ему было предложено взять в аренду типографию университета. А заодно возглавить редакцию газеты "Московские ведомости".

"Все знали о его сложных отношениях с Екатериной II, потому что его журнал "Трутень" находился в очень жесткой полемике со всякой всячиной, которую курировала сама императрица. У них были разные взгляды на самодержавие, разные взгляды на государственное устройство. И будучи таким полуопальным журналистом и издателем, Новиков решил приехать в Москву", - говорит Елена Вартанова.

Они оба были наслышаны друг о друге. Иоанн Шварц несомненно читал статьи Новикова, безжалостно и остроумно обличающие общественные нравы. Новикову, в свою очередь, не терпелось взглянуть на молодого преподавателя немецкого языка и эстетики, лекции которого стали событием для Московского университета.

Мог ли кто-то из них предположить в тот день, как мало отмерено их дружбе? Вскоре Шварц и Новиков учреждают при университете дружеское ученое общество – нечто вроде благотворительного фонда, который будет издавать книги, приглашать в Россию лучших преподавателей из Европы, и вообще всячески способствовать просвещению.

"Открывались те же самые типографии, в которых издавались действительно уникальные книги, в том числе учебники", - рассказывает аспирант кафедры отечественной истории МГПУ Светлана Ежова.

Общество поддержали куратор Университета поэт Михаил Херасков, да и сам его основатель Иван Шувалов. Что неудивительно – Шувалов, Херасков, как и Новиков и Шварц, состояли в масонских ложах.

"Херасков, Мелиссино, другие деятели – они действительно были интересными людьми, масонами. Но вот движущей силой, пружиной развития были, скорее всего, Шварц и Новиков. Я думаю, что прежде всего – Шварц. Он откровенно, открыто говорил о своих масонских взглядах, он действительно был лидером русского масонства", - говорит Сергей Карпачев.

Молодой гувернер

Своей карьере Шварц, выходец из Трансильвании, также был обязан во многом масонским связям. После учебы в университете в старинном немецком городе Йена, он начинает зарабатывать на жизнь частными уроками. Судьба забрасывает его в Могилев.

Именно там молодого гувернера с блестящими способностями – за считанные месяцы он в совершенстве освоил русский язык – заметил князь Гагарин, тоже масон, который и порекомендовал Хераскову пригласить немца в Москву.

"Сам Гавриил Петрович Гагарин, хозяин этого особняка, был руководителем так называемой шведской системы масонства в целом в стране. Но когда его деятельность стала вызывать подозрения у Екатерины II, он оказался полностью подконтрольным шведским властям и Карлу Зюдерманландскому, она сделала очень изящный шаг: назначила его обер-прокурором московских департаментов Сената. И ему пришлось из Петербурга переехать в Москву", - рассказывает Виктор Белявский.

В Москве масоны нередко селились неподалеку друг от друга. В XVIII веке их особняки, один за другим, вырастают в местности к северо-востоку от Кремля. Виктор Белявский, масон века XXI, считает, что и сегодня этот район более других сохранил дух масонства.

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

"Особняк Репнина, чуть дальше – особняк Тургенева. С другой стороны – переводческая гимназия Новикова, дворец Татищева и ряда других известных масонов конца XVIII века. Вот как раз здесь во дворе мы видим сохранившуюся часть особняка XVIII века, где и жил князь Репнин – известный русский масон", - говорит Белявский.

Военачальник и дипломат Николай Репнин стремился вовлечь в масонское братство Павла I, с тем, чтобы тот, взойдя на престол, возглавил Великую ложу России. Живший неподалеку в Петроверигском переулке Иван Петрович Тургенев, занимался переводом масонских книг.

"Иван Петрович Тургенев, богатый симбирский помещик, который переехал в Москву, был известен своими переводами масонских книжек Иоганна Арндта, Иоанна Масона", - поясняет Виктор Белявский.

Дворяне и ученые, писатели, военные – в масонское братство вступали люди разных сословий, разного возраста и достатка. Кого-то привлекали философские исследования и поиск смысла жизни, а кто-то просто стремился примкнуть к когорте избранных, к новой элите общества. Расширялась и специфическая масонская география Москвы.

"В этом уютном уголке Москвы в районе Пречистенки с XVIII века селились масоны. Здесь неподалеку, в переулках, есть особняк Хрущева-Селезнева. На углу стоит дом декабриста Штейнгеля, у которого гостил Рылеев в свое время. А неподалеку отсюда также есть дом, который перестроил для себя в 90-х годах XIX столетия другой масон, инженер Фалеев. На фасаде этого здания отчетливо видны масонские символы", - утверждает Мария Антоненко.

По легенде первые масоны были последователями легендарного каменщика Херама Абиффа – мастера, строившего первый Иерусалимский храм. Этим и объясняется строительная символика. С помощью инструментов вольные каменщики превращают себя из камня дикого в камень совершенный.

"Циркуль обозначает божественный разум, наугольник – человеческий разум, а молоток символизирует то, что невозможно достичь мастерства без усердия", - объясняет Мария Антоненко.

Колонны на фасаде, символизирующие колонны иерусалимского храма. Как и на здании Университета – снова медальон с тремя лицами. В усадьбе на углу Пречистенки и Хрущевского переулка побывали многие московские масоны. Хозяин дома – богатый помещик Александр Петрович Хрущев, владелец 3000 крепостных душ – мог себе позволить жизнь на широкую ногу. Порою на обед приходило до 200 человек.

"Парадный вход в дом. Здесь Хрущевы принимали своих многочисленных гостей, которые поднимались по парадной лестнице дома, проходили в анфиладу парадных залов. Бальный зал – самый красивый и торжественный среди комнат парадной анфилады дома: здесь устраивались балы и, конечно же, звучала музыка. Ее исполняли музыканты, которые занимали особое место на хорах, расположенных под самым потолком. Многие гости любили проводить время в уютной, нарядной гостиной, где они беседовали, обсуждали литературные новинки, московские новости, играли в карты и пили чай", - рассказывает экскурсовод Екатерина Афанасьева.

Однако в эту комнату пускали лишь немногих избранных. И снова – две колонны, олицетворяющие столпы храма Соломона, факелы, символы просвещения. Здесь за плотно закрытыми дверями проходили собрания масонов. Сегодня в усадьбе на Пречистенке музей Александра Сергеевича Пушкина.

Фото: pushkinmuseum.ru

Правда, доподлинно неизвестно, бывал ли хоть раз в этом доме сам Александр Сергеевич. Исследователи формулируют сдержанно: это не исключено, поскольку одна из дочерей владельца особняка Хрущева была замужем за сыном Ивана Нарышкина, родственника Натальи Гончаровой, и тоже, кстати, масона. Да и сам великий поэт в молодые годы пополнил ряды вольных каменщиков.

"Пушкин действительно вступил в масонскую ложу в Кишиневе. 22 года парню, делать там нечего – естественно, такая вот организация интеллектуалов. Хотя после этого он никогда приверженцем масонства не был. Но у масонства есть такое положение, так называемая "нестираемость": то есть, если человек вступил в масонство когда-нибудь, значит, он всегда является масоном", - утверждает Сергей Карпачев.

Дружеское общество

К концу XVIII столетия масонство становится массовым явлением. В ложах Москвы и Петербурга числится более 3 тысяч человек. Многие из них действительно были увлечены духовными исканиями. Иные – просто слепо следовали моде. Однако и убежденных масонов, и их случайных попутчиков в числе прочего, несомненно, влекла подчеркнутая таинственность сообщества.

"Масоны предполагали, что профан, то есть, человек, который хочет вступить в ложу, должен символически умереть для того, чтобы обрести новую жизнь полную просвещения, путь к свету. Поэтому весь обряд посвящения происходит с завязанными глазами", - рассказывает Светлана Ежова.

Изысканное здание с ротондой и колоннами на углу Мясницкой и Боброва переулка сразу же стало украшением Москвы. Именно здесь "Дружеское общество" Шварца и Новикова учредило публичную читальню, открытую для всех людей, независимо от происхождения.

А вот непубличная жизнь этого дома была известна лишь избранным: его владелец генерал-поручик Юшков, убежденный масон, доверил проект архитектору Василию Баженову – тоже члену общества вольных каменщиков. Стоит ли удивляться, что в итоге здание по форме напоминает рог изобилия – один из масонских символов. По определенным дням сюда съезжались братья на тайные заседания.

Фото: ТАСС/Грановский Наум

"В Доме Юшкова на Мясницкой улице собирались масоны. Здесь и проходил обряд инициации в братство. Профана – а именно так называли человека, который несведущ был в масонской идеологии – встречал брат-масон, завязывал ему глаза и отвозил на карете примерно в такой же особняк, где проходила инициация", - утверждает Мария Антоненко.

Профана спрашивали, пришел ли он с чистыми намерениями или для личной выгоды, и предлагали сделать глоток воды. При этом предупреждали: если все сказанное правда – то он просто утолит жажду, если же слукавит – вода обернется ядом.

Существовавшие в России ложи находились под влиянием разных масонских систем Европы. Каждая со своими обрядами и символами. В 1780 году Шварц и Новиков организовывают ложу под названием "Гармония". Они хотели выработать собственную масонскую систему, чтобы ее ценности, знаки, обряды стали общими для всех российских лож.

Реформа пришлась по душе не всем: ни шведы, ни немцы, ни французы терять влияния не хотели. Неужели эта борьба за независимость стала причиной скоропостижной смерти Шварца? Немалая часть жизни профессора Московского университета проходит в переулках у Чистопрудного бульвара. По его инициативе в этом районе открывается сначала педагогическая, а затем и переводческая семинарии.

У епархиального начальства Шварц и Новиков просили прислать из семинарий разных губерний способных учеников, которых брались содержать за свой счет. Однако о другой жизни этого здания не догадывались даже самые, как бы теперь сказали, продвинутые студенты.

"Здесь в подвале когда-то располагалась тайная масонская типография, основанная Новиковым и Шварцем. Примерно здесь находились два стана, на которых работали немцы. Шварц выписал их из Германии, они приехали сюда, работали и жили в этом подвале", - говорит Мария Антоненко.

Большая часть литературы – книги, учебники, атласы – издавалась вполне легально в Доме Гендрикова, приобретенном Дружеским обществом на Садово-Спасской улице. А в этом подвале, в Кривоколенном переулке, печаталась специальная масонская литература – небольшими тиражами и тайно. Ведь, как известно, к масонству относились с явным подозрением и официальная светская власть, и власти церковные.

"Отношение православия к масонству было далеко не однозначно, как собственно и католическая церковь – видели в масонах конкурентов. И идейных конкурентов, и тех людей, которые может быть оттягивают паству", - считает Сергей Карпачев.

Масоны vs. христианство

Масоны никогда не противопоставляли себя христианству. И более того: искали точки соприкосновения с русским православием. Уже три с лишним века церковь в Архангельском переулке в народе называют "Меньшиковой башней" – в честь сподвижника Петра I Александра Меньшикова, решившего воздвигнуть этот храм.

Фото: wikimedia.org/NVO

После страшного пожара, более полувека Церковь Архангела Гавриила стояла разрушенной. Ее восстановлением занялся дворянин Гавриил Измайлов – один из членов московского братства вольных каменщиков.

"В перспективу уходит три колонны. Каждая из этих колонн обозначает в масонской символике красоту, силу и мудрость. Масоны должны построить храм на этих трех колоннах в своей душе. Здесь, на здании Церкви Архангела Гавриила есть раскрытые книжки. Сейчас они закрашены краской, ничего нет. Но во времена Новикова и Шварца здесь когда-то были тексты, написанные на латыни. Во время масонских обрядов, которые проходили в здании этой самой церкви, масоны пели песни Священного писания на латинском языке", - рассказывает Мария Антоненко.

Студенты семинарии Шварца, жившие неподалеку, Церковь Архангела Гавриила любили. В то время храм украшали масонские знаки. Правда, большинство символов и изречений были уничтожены в середине XIX века по личному распоряжению митрополита Филарета.

Масоны порою умудрялись привносить свою символику даже в убранство православных храмов. Как, скажем, в церкви, которая была построена по заказу московского масона купца Долгова. Здание возводили два архитектора, тоже, разумеется, масоны. Первый проект создал Баженов, после пожара храм перестраивал Осип Бове.

"В интерьерах масонских лож встречаются почти такие же декорации, которые мы видим в храме "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке. Когда масон входил в ложу, он видел перед собой две колонны, символизирующие колонны Соломонова храма – "Иахин" и "Воаз": одна из колонн символизировала созидание, другая – хаос. Пол чугунный, если посмотреть внимательно, то мы увидим линии, направленные в разные стороны. Так и в ложах встречается пол бело-черный. Белое и черное символизирует добро и зло", - говорит Мария Антоненко.

Ни прежде, ни сегодня масоны не строили себе отдельных зданий. В екатерининские времена заседания масонских лож обычно проходили в особняках зажиточных братьев. Реже – в театрах или библиотеках.

"Масонским храмом становилось то место, где проходило заседание масонской ложи. Понятно, что при наличии необходимой атрибутики", - объясняет Светлана Ежова.

В наши дни храмом для проведения обрядов может стать даже квартира в многоэтажке, или, как на этот раз, арендованный на несколько часов зал в отеле.

Масоны веровали в Бога, но часто критически относились к институту церкви. Один из учеников Шварца вспоминал, с какой силой и безрассудной дерзостью он бичевал злоупотребления – церковные и политические, с каким сарказмом рассуждал о двойной морали церкви.

Студенты университета и семинаристы опасались, что духовенство или власти всерьез возьмутся за их любимого профессора. Ну, неужели именно за вольнодумство Шварцу придется заплатить жизнью? Тучи вокруг столь радикально настроенного преподавателя заметно сгущались.

Фото: wikimedia.org/Lodo27

Императорская цензура

Императрица беспокоилась, что за литературу на самом деле печатают в типографской компании "Дружеского общества"? Екатерине не раз доносили о подозрительных книгах, что доставлялись из Москвы ее сыну Павлу. Среди сотрудников типографии даже появляется тайный агент жандармерии.

"Масоны, тем более круга Новикова, Шварца, обличали роскошь, разврат екатерининского двора. Они стремились к строгой христианской чистоте. И Павел, в отличие от матушки, как раз был более строг в нравах. И Екатерина терпеть не могла своего сыночка, как вы знаете, и она очень ревниво относилась к этим контактам", - утверждает Сергей Карпачев.

Но еще более власть раздражала секретность, сопровождавшая жизнь сообщества масонов. Ведь за закрытыми дверьми могли зародиться самые крамольные идеи. И, правда, если братья ставят перед собой действительно благие цели – развитие просвещения, благотворительность – к чему тогда вся эта таинственность и скрытность?

"Понимаете, это пошло тоже с конца XVI-XVIII века. Вы не забывайте, что это время религиозных войн. Всякая попытка некоего отклонения от понимания католической веры или протестантской – в том и другом случае – приводило иногда к костру. Мало того: занятия оккультными науками, герметическими науками, тоже вызывало подозрение – может он просто черный колдун? Вот все это заставляло людей несколько обосабливаться, быть так называемым закрытым обществом", - рассказывает Виктор Белявский.

Однако Иоанн Шварц словно не чувствовал опасности. Он снова и снова публично с университетской кафедры провозглашает масонские идеалы. Его дар убеждения был столь сокрушителен, что студенты и преподаватели вступали в братство чуть ли не шеренгами. Однако, речи, подвергающие сомнению устои общества, не могли не насторожить консервативную профессуру. Неприятности не заставили себя долго ждать.

"Когда из заграницы вернулся один из кураторов Московского университета – Иван Иванович Мелиссино – он увидел, какой популярностью пользовался Иван Шварц и он ему очень стал завидовать. Мелиссино находил формальные придирки по отношению к Шварцу, и Шварц вынужден был уйти из Московского университета", - говорит Мария Антоненко.

Немало раздражали Мелиссино и успехи "Дружеского общества" в развитии просвещения. В этом он увидел угрозу для своего детища – Вольного Российского собрания. Куратор предложил объединить два общества, Шварц отказался. Но мог ли Мелиссино стать личным врагом преподавателя, ведь он так же, как и Шварц, входит в масонский орден?

А для масонов братство – понятие священное. Тайные символы на зданиях, в интерьере, секретные рукопожатия, выработанные за многие века система специальных знаков, позволяла масонам безошибочно узнать друг друга в любой точке мира в самых трудных ситуациях. "За наших братьев, попавших в беду, куда бы их ни забросила судьба", – так звучит обязательный тост на любой совместной трапезе.

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Впрочем, взаимоотношения Шварца и с братьями по масонской ложе становятся все более напряженными. Московские вольные каменщики давно стремились к признанию России самостоятельной масонской провинцией. Для этого и спонсировали поездку профессора за границу. Сюда, в свой дом в Кривоколенном, он возвращается из Германии и в новом статусе – Великого Мастера провинциальной ложи. Однако, введенные им новые обряды и ритуалы, особенно призывы к аскетизму, пришлись по нраву не всем.

"Шварц был представителем так называемого строго послушания в масонстве. Человек должен был иметь учителя, и он должен ему докладывать о своих размышлениях, о своих грехах, о своих заблуждениях. Скажем, Новиков каялся перед Шварцем, говорил, какие прегрешения его, моральные, были за неделю, например, и так далее", - рассказывает Сергей Карпачев.

Неистовство Мастера

Великий Мастер ложи становится все более неистов и безапелляционен. Он чуть ли не силой принуждал собратьев к пожертвованиям. Не для себя – для общего дела, и все же. Например, одним из таких спонсоров поневоле однажды чуть не стал высокопоставленный вельможа княжеского рода.

"Я у него сейчас займу 18 тысяч рублей, а через два дня я буду их возвращать, он постесняется их, как у масона, их забрать, и оставит на развитие масонства". И когда он через два дня возвращает эти деньги, а масон их берет – долг отдали, – Шварц был в негодовании: как же так, он взял эти деньги, что он себе думает. И с этого момента этому князю он стал ставить препятствия в дальнейших его посвящениях", - утверждает Виктор Белявский.

Уровень духовного развития масонов закрепляется определенным статусом: ученик – первый градус, подмастерье – второй, а мастер – уже третий. Переход братьев в каждую последующую степень сопровождается своими ритуалами. Впрочем, самый сильный эффект производит именно первое посвящение.

"У него подвернута одна штанина, другая опущена. Один ботинок, другого нет ботинка. Он не наг, не бос, не одет, не раздет. Он проходит от мира профанов к новому миру", - говорит Сергей Карпачев.

Во многих ложах, прощаясь с прежним миром, профан писал символическое завещание о том, что он хочет пожелать себе, а также своей семье и миру в целом. Затем документ торжественно сжигался.

"В центре ложи стоял алтарь. Профана подводили к алтарю, ставили на колени, требовали от него обеты молчания, и приставляли к его груди, чуть повыше сердца, кинжал. С помощью ритуального молотка постукивали три раза по кинжалу, пускали кровь. После чего масону давали новое имя. То есть, его уже называли не Иван Иванович, а, скажем, "Зеленеющий Лавр", как в свое время называли Кутузова", - говорит Мария Антоненко.

Однако Иоанну Шварцу жесткое следование масонским принципам и ритуалам не всегда помогало справиться с собственными страстями. Одни считали – мешала тяжелая болезнь, заметно обострившаяся вследствие гонений. Другие полагали, что всему виной природный темперамент.

"На мой взгляд, это был человек очень пылкий, очень энергичный, пытающийся очень много всего делать, но необузданный в своих, я бы сказал, страстях. Известно, что в одно из празднований дня Иоанна Богослова, будучи взбешенным, Иван Григорьевич достал шпагу и проткнул ею другого брата. Правда, не насмерть, его остановили", - рассказывает Виктор Белявский.

Впрочем, по одной из версий, братоубийство все-таки произошло, хотя и при других обстоятельствах: во время инициации. Все шло, казалось бы, по обычному сценарию: перед Шварцем предстал молодой человек, будущий брат-масон, пока еще профан. Как предписано, обнажил левую сторону груди.

Несколько капель крови, обычный ритуал, который совершали масоны на протяжении столетий. Но на этот раз в размеренный ход событий вмешалась трагическая случайность.

"Шварц принимал профана в братство. Он держал над ним кинжал и с помощью молотка должен был несколько раз постучать по кинжалу. Но Шварц страдал приступами эпилепсии. И вот в этот самый момент у него случился приступ и он очень сильно вогнал кинжал с помощью молотка в грудь профана и тяжело его ранил. Шварц очень сильно переживал по этому поводу", - утверждает Мария Антоненко.

В храм Архангела Гавриила он приходил по нескольку раз в день, просил Всевышнего оставить жизнь тому, кто мог стать ему братом. "И чтобы искупить свой грех, он решает совершить омовение в Святом источнике в Москве: в ноябрьский непогожий день он в одной батистовой рубашке мыл свое тело в холодной воде", - рассказывает Мария Антоненко.

Из последних сил

Болезнь, которая исподволь подтачивала здоровье профессора, нахлынула с новой силой. Шварц поддается на уговоры своего давнего друга Михаила Хераскова и переезжает жить в его усадьбу. От подмосковного Очакова, которое увидел Шварц, сегодня сохранился лишь этот собор – храм Дмитрия Ростовского.

Фото: ТАСС/Жернов Вадим

Из последних сил Великий мастер часами простаивал у алтаря. Не помогло. Его уход многие братья считали полным мистики, кто-то даже знамением. Иоанн Шварц покинул мир в 33 года. Гадали, что же все-таки стало причиной этой смерти – душевные терзания? Падучая, как называли эпилепсию в то время? Быть может, воспаление легких? Или же чья-то месть?

Ведь вскоре после гибели молодого профессора на его имя пришла посылка с неким снадобьем для укрепления здоровья, и в ней был обнаружен сильный яд. Как бы то ни было, белую перчатку в гроб Шварца положил его первейший друг и брат Новиков, в строгом соответствии с древней традицией. Это был последний масонский ритуал в жизни Иоанна Шварца.

"Он оставил добрую память среди московских масонов. И после смерти его вдову, его детей долгое время содержали на деньги других масонов", - говорит Виктор Белявский.

С этого момента в российском масонстве начался затяжной кризис. Сначала с ним последовательно боролась Екатерина. Позже, в 1822, при Александре I, деятельность братства была запрещена официально. Вплоть до Октябрьской революции организации вольных каменщиков были тайными в полном смысле этого слова.

А потом переместились в русские эмигрантские круги, чтобы вернуться в Россию в конце XX века. Но почему сегодня, в век интернета и смартфонов, по-прежнему необходим этот спектакль – костюмы, канонические тексты, неизменный реквизит? Неужели для духовных исканий нынешних масонов столь значимы древние символы и атрибуты?

Для Виктора Белявского масонский путь начался с науки. Во время работы над докторской диссертацией о тайных обществах в Западной Европе он познакомился с неким депутатом Московского горсовета, который неожиданно предложил ему членство в ложе. На первую встречу с живыми представителями тайного общества, о существовании которых он знал лишь теоретически, Белявский шел с явной опаской. Но быстро выяснил, что бояться нечего.

"Само посвящение произвело впечатление, потому что все-таки веками отработанный ритуал посвящения действительно воздействует на человека, он действительно открывает некое новое состояние. Я наоборот понял, что есть понятие действительно братских отношений, очень теплых отношений, то, что делает человека совершенно другим. Все что есть лучшее в тебе как бы вытаскивают и ты стараешься именно соответствовать этим наиболее положительным чертам своего характера", - говорит Виктор Белявский.

Масонские традиции настолько прочно укоренились в повседневной жизни Виктора Белявского, что даже нашли воплощения в устройстве его жилища.

"Во время проектирования ландшафта этой лужайки мы как раз решили все это оформить в виде треугольника, внутри которого стоит обработанный и необработанный камень и колонна. Необработанный камень – это символ души человека, который только пришел в масонство и требуется его совершенствование. Вот уже обработанный камень", - рассказывает Белявский.

Сегодня масонские ложи официально зарегистрированы в Минюсте как общественные организации. Участие в движении стало более доступным. Однако Виктор Сергеевич Белявский уверен – вступить на этот путь и, главное, пройти его, дано не каждому.

"Это обработка собственного грубого камня, своей собственной грубой души и отказ, попытка уйти от своих негативных черт характера", - говорит Виктор Белявский.

Послания в камне на фасадах московских особняков для большинства из нас сегодня просто элементы декора старинных зданий. Смысл тайных знаков, которые оставляли вольные каменщики на протяжении веков, прочесть и постичь по-прежнему могут немногие.

Еще сложнее понять, что происходит за дверями временных храмов сегодняшних братьев-масонов, тех, кто пока не оставляет никаких следов. Об их делах мы может быть узнаем лишь годы спустя.