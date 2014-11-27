Электронные сигареты оказались в 10 раз опаснее обычных

Фото: ТАСС/ Александр Мудрац
Японские ученые выяснили, что электронные сигареты в 10 раз опаснее, чем обычные, поскольку в них содержится больше канцерогенов, сообщает Agence France-Presse.
Огромное количество формальдегида и ацетальдегида обнаружено в нескольких образцах жидкости для электронных сигарет.
Ученые отметили, что концентрация вредных веществ становится наиболее опасной, когда устройство перегревается.
Сейчас правительство Японии изучает вопрос более жесткого регламента продажи электронных сигарет. А в августе Всемирная организация здравоохранения призвала правительство запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним.
Ранее ученые доказали, что электронные сигареты вызывают полноценную никотиновую зависимость. К тому же, они провоцируют у человека развитие рака.
Несмотря на широкое распространение электронных сигарет, специалисты до сих пор не знают обо всех их побочных эффектах, потому что они не изучены в достаточной мере.