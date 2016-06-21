ВОЗ может начать борьбу против тонких сигарет

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Всемирная организация здравоохранения хочет запретить тонкие сигареты. Этот вопрос может быть поднят в этом году на конференции ВОЗ по борьбе против табака.

Главный редактор отраслевой медиагруппы "Русский табак" Максим Королев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что курильщики выбирает тонкие сигареты как менее вредные.

"Медики утверждают, что разницы нет и вредны и те, и другие. Но в тонких сигаретах меньше табака, а значит, и меньше вредных веществ. На уровне бытового восприятия, и это массовое понимание курильщиков, они действительно менее вредные", – сказал он.

По словам эксперта, многие мужчины в России курят тонкие сигареты. "Их выбирает не только прекрасная половина человечества, их покупают мужчины. Это люди, которые считают их менее вредной альтернативой. Статистика говорит, что число потребителей тонких сигарет уже в три раза превышает потребителей-женщин", – добавил он.

ВОЗ может начать борьбу с тонкими сигаретами

Как пишет "Коммерсантъ", ВОЗ рекомендует рассмотреть вопрос о запрете или ограничении использования элементов дизайна табачных изделий, усиливающих их привлекательность. В числе таких элементов называют уменьшение диаметра сигарет (форматы slims, super slims, ultra slims), а также помещение внутри фильтра капсул, которые выделяют аромат после их смятия. В России в этом случае под запретом окажется более 40 процентов всех сигарет.

Издание отмечает, что представители табачных компаний считают выводы ВОЗ о взаимодействии дизайна сигарет с распространением курения нелогичными и бездоказательными.