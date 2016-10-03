Сырьевые запасы России могут закончиться к 2030 году – Греф

Фото: ТАСС/Николай Никитин

Сырьевые запасы в РФ могут закончиться к 2028-2030 году, заявил глава Сбербанка России Герман Греф.

Он отметил, что век нефти и газа заканчивается, и стране пора подготовиться к моменту, когда ресурсы для добычи иссякнут, сообщает ТАСС.

По словам главы Сбербанка, выход из моноресурсного состояния экономики может быть болезненным. России предстоит диверсифицировать экономику. Греф выразил надежду на то, что качество экономического роста в РФ уже начинает меняться.