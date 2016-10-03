Форма поиска по сайту

03 октября 2016, 21:53

Сырьевые запасы России могут закончиться к 2030 году – Греф

Фото: ТАСС/Николай Никитин

Сырьевые запасы в РФ могут закончиться к 2028-2030 году, заявил глава Сбербанка России Герман Греф.

Он отметил, что век нефти и газа заканчивается, и стране пора подготовиться к моменту, когда ресурсы для добычи иссякнут, сообщает ТАСС.

По словам главы Сбербанка, выход из моноресурсного состояния экономики может быть болезненным. России предстоит диверсифицировать экономику. Греф выразил надежду на то, что качество экономического роста в РФ уже начинает меняться.

В сентябре 2016 году страны-члены ОПЕК договорились об ограничении добычи нефти на уровне 32,5 миллиона баррелей в день.

Теперь ОПЕК планирует обратиться к другим странам с призывом присоединиться к соглашению.

В августе межправительственная организация уже сокращала добычу "черного золота" до 33,24 миллиона баррелей в день.

