В столице строится несколько сотен станций LTE в месяц - Акулинин

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Ежемесячно в Москве строится несколько сотен базовых станций LTE. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал директор по инфраструктуре столичного филиала ОАО "Мегафон" Игорь Акулинин.

"Уже 50 городов Московской области покрыты сетью (LTE - M24.ru). Кроме того, практически полностью сеть 4G покрывает Москву", - отметил Акулинин.

По его словам, все базовые станции компании в пределах Садового кольца имеют стандарты LTE Advanced – сеть мобильной передачи данных с интернетом со скоростью 300 мбит/сек.

"Пока эти стандарты поддерживают не все телефоны, но очень многие. Можно купить модем, который поддерживает LTE Advanced и сделать Wi-Fi точку в квартире или в офисе. И у вас будет скорость под 300 мбит/сек", - пояснил он.

К слову, самая быстрая в мире сеть мобильной передачи данных – LTE-Advanced. Она обеспечивает пользователям рекордную скорость мобильного интернета, который способен "разгоняться" до 300 мбит/сек. Аналогов подобным возможностям в мире пока нет: используя LTE-Advanced, удастся, к примеру, всего за минуту скачать на планшет фильм весом в полтора гигабайта.