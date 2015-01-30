Масленичные гуляния в Москве будут транслировать в режиме онлайн

Фото: M24.ru

На портале "Окно в город" можно будет наблюдать за масленичными гуляниями в режиме онлайн, сообщает Агентство "Москва".

По словам заместителя руководителя столичного департамента информационных технологий Александра Горбатько, видеокамеры для прямых трансляций установят на нескольких городских площадках.

Как работает сервис "Окно в город"

Список площадок, на которых пройдут праздничные гуляния, вскоре будет утвержден департаментом культуры Москвы.

Добавим, что несколько недель назад на портале "Окно в город" транслировали крещенские купания. Изображение транслировали с городских камер, которые выходили на проруби и купели.

В планах – трансляции репетиций и самого парада Победы. Можно будет проследить за проездом техники от Ходынского поля до Красной площади. В рамках сервиса организуют виртуальный маршрут движения техники, чтобы пользователи могли переключаться между разными камерами.

Трансляцию с портала "Окно в город" смогут использовать и москвичи, которые придут просмотреть на мероприятие своими глазами. С помощью сервиса можно будет узнать, что техника выехала и успеть подойти в нужное место. Проход военных машин начнут показывать с самого начала - с момента выезда с Ходынского поля. Дальше она обычно движется по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам и прибывает на Красную площадь.