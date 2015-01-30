Масленичные гуляния в Москве будут транслировать в режиме онлайн

Фото: M24.ru
На портале "Окно в город" можно будет наблюдать за масленичными гуляниями в режиме онлайн, сообщает Агентство "Москва".
По словам заместителя руководителя столичного департамента информационных технологий Александра Горбатько, видеокамеры для прямых трансляций установят на нескольких городских площадках.
Список площадок, на которых пройдут праздничные гуляния, вскоре будет утвержден департаментом культуры Москвы.
Добавим, что несколько недель назад на портале "Окно в город" транслировали крещенские купания. Изображение транслировали с городских камер, которые выходили на проруби и купели.
В планах – трансляции репетиций и самого парада Победы. Можно будет проследить за проездом техники от Ходынского поля до Красной площади. В рамках сервиса организуют виртуальный маршрут движения техники, чтобы пользователи могли переключаться между разными камерами.
Трансляцию с портала "Окно в город" смогут использовать и москвичи, которые придут просмотреть на мероприятие своими глазами. С помощью сервиса можно будет узнать, что техника выехала и успеть подойти в нужное место. Проход военных машин начнут показывать с самого начала - с момента выезда с Ходынского поля. Дальше она обычно движется по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам и прибывает на Красную площадь.