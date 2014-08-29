Ростелеком будет транслировать выборы в Мосгордуму

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Онлайн трансляцию выборов в Мосгордуму будет проводить компания "Ростелеком", сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Ростелеком будет показывать как само голосование, так и подсчет голосов. На видеотрансляцию выборов в Cети из бюджета было выделили 80,5 миллионов рублей, но на конкурсе удалось сэкономить 1,2 млн рублей.

Теперь компания "Ростелеком" должна будет подготовить сайт, провести тестирование комплексной системы, а также организовать центр обработки вызовов пользователей.

Отметим, что для наблюдения за ходом голосования на выборах в Мосгордуму установят 7 тысяч камер. На данный момент на избирательных участках уже установили 80% камер видеонаблюдения. Бригады монтажников работают практически в круглосуточном режиме.

Как пояснил сотрудник управления по связям с общественность компании МГТС, которая выиграла конкурс на оснащение избирательных участков камерами, работы идут в соответствии с графиком. Установку и тестирование камер планируется полностью завершить к 1 сентября.

Напомним, следить за ходом голосования в день выборов можно будет на сайте vybory.mos.ru. Регистрация на сайте откроется для всех желающих в начале сентября. Авторизоваться пользователи смогут и через учетную запись портала госуслуг. Одновременно смотреть трансляцию смогут не менее 1,5 миллиона человек.

"Мосгорсправка": Новое в голосовании

Ранее также стало известно, что комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45. Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса. КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Как заявил Сергей Собянин, во время выборов в Мосгордуму планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке. Не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Во время выборов в Мосгордуму на территории столицы будут работать 30610 избирательных участков - из них 196 участков в местах временного пребывания.

Кроме того, 14 сентября, в день выборов, порядок в Москве будут обеспечивать 25,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.