Мобильное приложение "Парковки Москвы" будет учитывать пробки и сможет прокладывать маршруты. Такую функцию планируется добавить в приложение в скором времени.
Отметим, что приложение "Парковки Москвы" доступно для iOS и Android. С его помощью автомобилисты могут найти место и оплатить парковку в городе, а также узнать о состоянии своего парковочного счета в режиме "онлайн".
По словам гендиректора ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" Александра Гривняка, приложение, посвященное московскому парковочному пространству, становится все более популярным. Однако добавлять слишком много функций в него не планируется, чтобы сохранить простой и понятный интерфейс.
Кроме того, в пределах Садового кольца установят 124 новых паркомата для оплаты парковки к 500 уже имеющимся. При этом новые французские паркоматы на солнечных батарейках исправно работают при аномально холодной погоде.
Гривняк также рассказал,что с платной парковки после ее расширения до Садового кольца город получил более 100 миллионов рублей. А за весь период с 1 июня - около 290 миллионов рублей. Он отметил, что все собранные деньги идут на благоустройство тех районов, где они были получены.
Напомним, 25 декабря зона платной парковки, ранее ограниченная Бульварным кольцом, расширилась до пределов Садового. Стоимость парковки внутри Бульварного кольца составляет 80 рублей в час, а в других районах - 60 рублей в час.
Скорость движения транспортных потоков в этом районе увеличилась на 9%, а загруженность на дорогах - на 25%. Средняя же продолжительность паркования снизилась с 6 часов до 2 часов в день.
