В мессенджере Facebook появилась функция бесплатных видеозвонков

Пользователи социальной сети Facebook смогут пользоваться видеозвонками в приложении для отправки сообщений.
Сейчас функция доступна только для части зарубежных стран. В России она появится в ближайшие месяцы, сообщается на официальной страничке пресс-службы социальной сети.
"Уже сейчас пользователи приложения Messenger могут просто позвонить друг другу. Добавление видеозвонков расширит коммуникационные возможности чата, позволив более чем 600 миллионам человек, которые ежемесячно пользуются приложением, связаться с кем угодно, откуда угодно", – говорится в сообщении.
Перейти от переписки к видеозвонку можно будет "в одно касание", нажав специальную кнопку в верхнем углу окна чата.
Позвонить можно будет на любой смартфон, даже если один из абонентов использует устройство на платформе iOS, а другой – Android.
Видеозвонки доступны с сегодняшнего дня запущены на обеих платформах и доступны для пользователей следующих стран:
- Бельгия;
- Великобритания;
- Греция;
- Дания;
- Ирландия;
- Канада;
- Лаос;
- Литва;
- Мексика;
- Нигерия;
- Норвегия;
- Оман;
- Польша;
- Португаля;
- США;
- Уругвай;
- Франция;
- Хорватия.
В остальных государствах обновление станет доступным в ближайшие месяцы, обещают представители социальной сети.