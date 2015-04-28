Форма поиска по сайту

28 апреля 2015, 18:23

Технологии

В мессенджере Facebook появилась функция бесплатных видеозвонков

Фото: facebook.com

Пользователи социальной сети Facebook смогут пользоваться видеозвонками в приложении для отправки сообщений.

Сейчас функция доступна только для части зарубежных стран. В России она появится в ближайшие месяцы, сообщается на официальной страничке пресс-службы социальной сети.

"Уже сейчас пользователи приложения Messenger могут просто позвонить друг другу. Добавление видеозвонков расширит коммуникационные возможности чата, позволив более чем 600 миллионам человек, которые ежемесячно пользуются приложением, связаться с кем угодно, откуда угодно", – говорится в сообщении.

Перейти от переписки к видеозвонку можно будет "в одно касание", нажав специальную кнопку в верхнем углу окна чата.

Позвонить можно будет на любой смартфон, даже если один из абонентов использует устройство на платформе iOS, а другой – Android.

Видеозвонки доступны с сегодняшнего дня запущены на обеих платформах и доступны для пользователей следующих стран:

  • Бельгия;
  • Великобритания;
  • Греция;
  • Дания;
  • Ирландия;
  • Канада;
  • Лаос;
  • Литва;
  • Мексика;
  • Нигерия;
  • Норвегия;
  • Оман;
  • Польша;
  • Португаля;
  • США;
  • Уругвай;
  • Франция;
  • Хорватия.

В остальных государствах обновление станет доступным в ближайшие месяцы, обещают представители социальной сети.

связь мобильные приложения Facebook социальная сеть обновления мессенджеры видеосвязь

