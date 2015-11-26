Роскомнадзор пока не будет блокировать "Википедию"

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Роскомнадзор направил на повторную экспертизу в ФСКН статьи "Википедии", содержащие информацию о наркотиках. Статьи остаются в реестре запрещенной информации, но доступ к ним пока блокироваться не будет, рассказал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"За то время, пока статьи находились в реестре, редакторское сообщество внесло ощутимые правки. Некоторые разделы, которые были признаны ФСКН противоправными, были полностью удалены, в некоторых разделах правки были более детальные и точечные. Но так или иначе, статьи претерпели значительные изменения", – цитирует Ампелонского МИА "Россия сегодня".

Он пояснил, что у ведомства нет компетенции, чтобы оценить, соответствуют ли измененные статьи нормам закона. Поэтому они и были направлены на повторную экспертизу. При этом он не уточнил, какие сроки может занять повторная экспертиза.

"Википедию" исключили из реестра запрещенных сайтов

Кроме того, Ампелонский выразил благодарность редакторскому сообществу "Википедии" за конструктивный диалог.

"Мы очень благодарны тем конструктивным силам внутри сообщества, которые приняли активное участие в редактировании статей, пришли на встречу (с представителями Роскомнадзора, Роспотребнадзора и ФСКН – ред.) и намерены продолжать контакт", – подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, 23 ноября Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов четыре статьи "Википедии" о наркотических веществах. Еше одна статья не попала в реестр, поскольку запрещенная информация была удалена администрацией.