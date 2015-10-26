В Москве создан единый официальный городской портал

Фото: mos.ru

Обновленный портал мэра и правительства Москвы mos.ru официально начал свою работу. Сайт ориентирован в первую очередь на горожан.

Портал выводит на первый план информацию, интересную для жителей мегаполиса. Он создавался на основе анализа пользовательских запросов о жизни в Москве. На нем горожане могут узнать актуальные новости, инструкции по решению бытовых проблем и важные факты о городе.

Через портал можно получить ответ на вопрос, инструкцию или доступ к прямой связи с любым органом исполнительной власти столицы.

Новый портал правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу "Москва 24", что на новом сайте постарались объединить информацию с сайтов многочисленных городских организаций.

"Все электронные сервисы и информация, которая существует онлайн, будут аккумулированы на этой площадке. Это, естественно, даст синергию. Речь теперь уже идет не о десятках, а о сотнях и миллионах человек, которые будут посещать этот сайт", – отметил мэр Москвы.

Интерфейс сайта столичного правительства полностью переработали. Теперь он позволяет быстро отыскать нужную информацию.

"Мы впервые отошли от чиновничьего языка и чиновничьей презентации себя к потребностям жителей: что вообще жителям нужно от города?" – сказала руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова.

В результате был создан городской "Советник", который описывает порядок действий человека в той или иной жизненной ситуации.

В этом разделе москвичи могут получить пошаговую инструкцию по наиболее частым жизненным ситуациям, которые были сформированы на основе запросов в электронных поисковиках. Сейчас на портале 330 таких ситуаций.

Например, можно узнать, как установить шлагбаум во дворе жилого дома, результаты ЕГЭ, записаться к врачу или зарегистрировать машину.

В разделах "Пульс города" и "Московский календарь" собраны актуальные новости о город, различных городских мероприятиях и акциях.

В разделе "Факты города" можно посмотреть городскую статистику: сколько построено дорог и квартир, как будет выглядеть столица через три года.

Раздел "О Москве" содержит информацию об истории, наградах и официальной символике столицы.

Напомним, в тестовом режиме новая версия портала мэра и столичного правительства mos.ru заработала 21 сентября.

Как писал в своей колонке на m24.ru руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин, "mos.ru станет единой точкой доступа к информации о жизни в Москве и к электронным городским ресурсам. Причем он не просто даст ссылку на другой ресурс или сайт ведомства, а буквально проведет за руку к нужной информации".

Сейчас городские ведомства публикуют информацию на 239 типовых порталах. Планируется, что их объединение в рамках портала mos.ru упростит доступ москвичей к важной информации.