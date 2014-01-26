С воскресенья меняются телефонные номера экстренных служб

Меняются телефонные номера экстренных служб

С 26 января меняются телефонные номера российских экстренных служб. Теперь для вызова пожарных, полиции скорой или газовой службы к привычным цифрам надо будет добавить единицу. То есть, будет - 101, 102, 103 и 104.

Также вводится короткий номер 115, по которому можно получить консультацию по электронным госуслугам. А чтобы позвонить на линию "Ребенок в опасности", нужно будет набрать либо 121, либо 122, либо 123.

При этом привычные телефоны 01, 02, 03, 04 - останутся и будут действовать еще какое-то время, сообщает телеканал "Москва 24".

Новые номера можно будет набирать как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Эти номера будут действовать по всей стране, в сетях всех операторов телефонной связи.

Напомним, с 12 августа 2013 года вступил в силу федеральный закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб. По этому номеру можно позвонить в "скорую", полицию, аварийную, службу газа, "Антитеррор" и аварийно-восстановительные службы ЖКХ.