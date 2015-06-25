Власти могут подключить блогеров к профилактике экстремизма

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В июле на расширенном заседании аппарата антитеррористической комиссии столицы рассмотрят вопрос о том, как противодействовать вербовке москвичей экстремистскими организациями. Об этом m24.ru сообщил начальник отдела информационных программ управления заммэра столицы по антитеррористической деятельности Вячеслав Попов. Одним из решений может быть взаимодействие с блогерами, которые оказывают большое влияние на общественное мнение молодежи.

"Сейчас недостаточно хорошо работает наша система профилактики терроризма в сети интернет, – отметил Попов. – Не только силовики, но и блогеры, которые стоят на конструктивных и ответственных позициях, должны активно себя проявлять".

Попов отметил, что сейчас появляются все новые случаи вербовки молодежи. "Достаточно вменяемых и образованных студентов и студенток вербовали люди, которые с помощью краткосрочных курсов постигли некоторые психологические технологии и активно ими пользовались", – пояснил он.

По словам собеседника M24.ru, молодежи нельзя навязывать определенное мнение, а надо лишь разъяснять реалии таких организаций. "Нужно в какой-то игровой или досуговой форме эти вещи продвигать, что вербовщики со своей стороны и делают. Они же не собирают в аудиториях людей и не деревянным языком объясняют, а продвигают свою позицию через современные формы коммуникации, в том числе через интернет".

"Вечер": Как работает цепочка вербовки в исламистские организации

На заседании планируется обсудить и другие способы противодействия экстремизму и вербовки людей. Например, проведение лекций для столичной молодежи в вузах или городских парках с привлечением известных спортсменов и звезд шоу-бизнеса. С такими просьбами комиссия может обратиться в департамент образования или департамент культуры города. "Нужны люди,которые могут говорить с молодежью, которых она слушает. Это должны быть авторитетные люди", – пояснил Попов.

В последнее время в Москве стали известны случаи, когда студенты уезжают в Сирию, предположительно в связи с вербовкой террористическими организациями, в том числе "Исламское государство" (ИГ), деятельность которого запрещена на территории России. Один из последних случаев произошел с 19-летней студенткой РАНХиГС Мариам Исмаиловой , которая пропала 12 июня и предположительно выехала в Сирию, на территорию, подконтрольную ИГ. Самый громкий случай произошел в конце мая, когда студентка второго курса философского факультета МГУ Варвара Караулова пропала, после того, как выехала в университет, но не явилась на занятия. Позднее стало известно, что девушка находится в Турции и, возможно, готовится к выезду в Сирию. Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола. Варвару удалось перехватить на границе с Сирией. Девушку вернули домой, она взяла академический отпуск и начала курс реабилитации. По сообщениям некоторых СМИ, еще в прошлом году девушка увлеклась арабской культурой и начала факультативно изучать арабский язык в университете, а также ходила на занятия в хиджабе. После этих случаев глава комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко предложила вузам организовывать профилактические беседы по религиозному воспитанию студентов. Депутат считает, что подобные меры смогут искоренить идеи побега в ИГ.



Депутат муниципального образования Щукино и блогер Максим Кац считает, что его коллеги по интернет сообществу смогут помочь в разубеждении молодежи, которая попала под влияние террористических и экстремистских организаций. "Так как многие пользователи интернета читают записи блогеров, то можно влиять на общественное мнение и объяснять, к чему приводит сотрудничество с террористами", – отметил он.

По словам блогера, для нужного результата необходимо проводить эту мирную пропаганду последовательно. "Можно в виде заметок в Живом журнале писать, можно интервью брать, можно собирать информацию о том, что происходит в Сирии и других местах, куда люди вербуются, и объяснять, что будет, если туда поедешь, – пояснил Кац. – Люди должны понять, что это не какая-нибудь романтическая история, а по-настоящему опасно".

Специалист в области психологии терроризма Игорь Карпов отметил, что вербовка в интернете начинается с благовидных предложений. "Вербовщики говорят, что вокруг много вранья, воровства и несправедливости, и человеку становится интересна их позиция. Некоторых могут готовить перед вербовкой несколько лет", – заключил Карпов.

Он отметил, что хорошим способом является раскрытие методов вербовки людей. "Нужно раскрывать все конечные цели таких организаций, говорить, что это искаженная религия и показывать примеры из настоящего Корана", – пояснил он. По его словам, такие организации часто готовят террористов-смертников, которым внушают вербовщики, что их действия "благословил Аллах". "В Коране есть много примеров, в которых объясняется, что при самоубийстве ты попадешь не в рай, а в ад, и будешь умирать тем же способом, как ты себя убил", – пояснил Карпов.

Глава регионального Центра по профилактике экстремизма в Дагестане Севиль Наврузова рассказала, что пропаганда в интернете довольно действенный способ борьбы с экстремизмом и терроризмом. "Сейчас мы создаем официальный сайт по профилактике экстремизма, где будут истории из жизни людей, которые попали в экстремистские организации и разочаровались в них", – добавила она.