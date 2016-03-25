Заблокированный сайт RuTraсker может стать доступным в Telegram

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Заблокированный по решению суда крупнейший российский торрент-трекер RuTracker может стать доступным в мессенджере Telegram, пишут "Дни.ру".

На канале, название которого пока не раскрывается, любой пользователь сможет набрать определенную команду и получить ссылку на скачивание нужного файла.

Напомним, 22 января вступило в силу решение о пожизненной блокировке сайта RuTracker.org. Мосгорсуд вынес соответствующий приговор 4 декабря прошлого года.

Первое постановление о блокировке сайта Мосгорсуд вынес 9 ноября. Во время переговоров с истцами-правообладателями ресурсу передали списки с несколькими миллионами названий объектов авторского права, которые необходимо удалить, если ресурс хочет решить спор во внесудебном порядке.

28 октября стало известно, что представители торрент-трекера не смогли договориться с правообладателями. Стоит отметить, что Роскомнадзор направил на постоянную блокировку еще 13 российских торрент-трекеров.

По иску кинокомпании "Базилевс дистрибьюшен" на постоянной основе ограничивается доступ к bobfilm.net, dream-film.net, kinokubik.com, kinozal.tv, kinobolt.ru, seedoff.net, torrentor.net, tushkan.net, tvserial-online.net, wood-film.ru и rutor.org.