Через SMS можно будет пересылать видео и создавать групповые чаты

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Крупнейшие операторы мобильной связи объединились, чтобы стандартизировать IP-интерфейсы интернет-сервисов и составить конкуренцию популярным мессенджерам.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как будут работать новые сервисы.

"Мы создали рабочую группу. Туда входят представители всех российских операторов. Мы думаем о том, как сделать так, чтобы наши приложения могли понимать друг друга. То есть из операторского приложения можно будет посылать SMS и звонить по Wi-Fi. Это позволит очень быстро устанавливать соединение. Качество связи будет на порядок выше", – пояснил он.

Сотовые операторы собираются конкурировать с популярными мессенджерами

По словам Солодовникова, функционал SMS расширится. Там можно будет создавать групповые чаты и передавать видео.

Он добавил, что тарифы на новые сервисы пока обсуждаются, но если будет использоваться сеть Wi-Fi, то обмен трафика будет бесплатным, в том числе звонки из-за рубежа.

Как пишет "Коммерсантъ", участники альянса рассчитывают, что предложенные ими стандарты позволят пользователям разных сервисов, в том числе и собственных операторских, общаться между собой.

Добавим, в конце прошлого года был разработал законопроект, согласно которому компании-разработчики мессенджеров смогут работать в России только по договору с операторами связи и уведомлять о своей деятельности Роскомнадзор. Если компания, предоставляющая сервис, нарушит закон, правила оказания услуг связи или договор с оператором, то последний должен заблокировать пропуск ее трафика.

По мнению Роскомнадзора, обмен сообщениями должен происходить только между идентифицированными пользователями. То есть мессенджеры должны сами их идентифицировать и ограничивать нежелательную рассылку спама.