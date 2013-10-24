Форма поиска по сайту

24 октября 2013, 15:00

Технологии

Власти предлагают ужесточить меры по защите частной жизни граждан

Фото: ИТАР-ТАСС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за ужесточение законодательства, регулирующего защиту прав граждан на частные телефонные разговоры и переписку.

Такое предложение она озвучила в ходе парламентских слушаний по законодательному обеспечению прав граждан при обработке их персональных данных.

Матвиенко заявила, что в российских городах действуют десятки компаний, на коммерческой основе осуществляющих прослушивание частных разговоров жителей страны.

По ее мнению, ответственность за грубые вмешательства в частную жизнь пользователей мобильной связи должны нести операторы сотовых сетей, сообщает агентство ИТАР-ТАСС.

связь незаконное прослушивание Валентина Матвиенко сотовые операторы

