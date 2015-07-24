В столице появится пятый оператор сотовой связи

Фото: ТАСС/ Виктор Лисицын

В Москве строится новая сеть оператора сотовой связи LTE. Абонентов начнут обслуживать уже до конца года. Как пояснили m24.ru в пресс-службе департамента информационных технологий, группа компаний "Антарес" получила одобрение властей и оформила заявку на установку своего оборудования.

"Группа компаний "Антарес" наравне с другими операторами обращались к нам для установки базовых станций, и мы предоставили им площадки для размещения на муниципальных зданиях и столбах", – сообщили в ведомстве.

Как пишут "Ведомости", "Антарес" собирается предоставлять услуги как мобильного интернета, так и голосовой связи по технологиям VoLTE (голос через LTE) и VoWiFi (голос через WiFi). "Антарес" уже получил в Россвязи номерную емкость в коде 900, по данным ведомства, в Московском регионе у группы в этом коде 500 тысяч номеров и 1,5 миллиона – еще в 12 регионах.

Для запуска сети "Антаресу" понадобятся 1,5 тысячи базовых станций, сейчас построено около 700. Позже к сети планируют подключить и Московскую область – всего у компании в регионе будет около 3 тысяч базовых станций; стоимость строительства – до 150 миллионов долларов.

Отметим, что "Антарес" станет пятым оператором сотовой связи в Москве. Сейчас в городе действуют операторы так называемой "большой тройки" – "Билайн", МТС, "Мегафон", а также Skylink. В конце лета начнет работу оператор Tele2. Ранее свои услуги предоставляла компания Yota, но затем она вошла в состав "Мегафона".

Президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский сказал m24.ru, что новая сеть со временем войдет в состав одного из операторов "большой тройки".

"Для рынка телекоммуникаций сейчас тяжелое время, доходы компаний падают, так что новой компании может быть нелегко. В любом случае нам надо приветствовать нового оператора. Думаю, что закономерным будет, если со временем он объединится с кем-то из "большой четверки". Создание нового бренда – очень затратное дело, чем быстрее произойдет слияние, тем мягче это будет для рынка", – сказал он.

По словам Домбровского, в настоящее время российский рынок сотовой связи "достаточно конкурентный" и в отличии от европейского "он только растет".

Ранее m24.ru сообщало, что правительство Москвы утвердило единые тарифы на размещение базовых станций сотовых операторов на крышах зданий, принадлежащих городу, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий. Нововведение позволит сократить сроки установки оборудования.

Стоимость размещения стандартной базовой станции на площади 5 квадратных метров с установкой на крыше четырех трубостоек составит:



за пределами МКАД – 24 тысячи рублей в месяц;

между МКАД и ТТК – 31,5 тысячи рублей в месяц;

в пределах ТТК – 40 тысяч рублей;

в пределах Садового кольца – 47 тысяч рублей.

Единый тариф должен был избавить операторов от затрат на экспертную оценку стоимости размещения антенн и исключит коррупцию и дискриминацию, так как условия доступа на крыши будут одинаковыми для всех компаний.