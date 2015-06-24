МТС расторгает договор на продажу SIM-карт в "Связном"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

МТС с 23 августа расторгает договор на продажу SIM-карт в "Связном", сообщает "Интерфакс".

На прошлой неделе компания заявила, что может уйти из "Связного", так как ритейлер в последнее время сократил продажи контрактов оператора в пять раз. Теперь в числе партнеров "Связного" останутся "Мегафон", "Вымпелком" и Тele2, которая должна выйти на рынок Москвы до конца года.

Как отмечается в сообщении, в 2013–2014 годах "Связной" сотрудничал только с МТС и Tele2 и продавал ежегодно по 10 миллионов SIM-карт. До 1 апреля доля МТС в продажах карт через "Связной" превышала 70 процентов. Но когда ритейлер подписал контракты с "Мегафоном" и "Вымпелкомом", трафик их клиентов по платежам превысил трафик абонентов МТС.

МТС полагает, что ее абонентов в "Связном" перетягивают к конкурентам – "Билайну" и "Мегафону".

"Мы видим ту же схему, что и в случае с "Евросетью". Мы понимаем, что субсидируем клиентский поток в сторону наших конкурентов. Мы чувствуем, что объем денег, который мы платим "Связному" за подключение, не соответствует качеству абонентов, которых он привлекает. Нас фактически выжимают. Зачем нам тогда посылать туда наших абонентов?", – сказал вице-президент по маркетингу МТС Василь Лацанич.

Ранее сообщалось, что сеть "Связной" может прекратить самостоятельное существование: ее владелец Олег Малис думает, не объединить ли ее с "Евросетью". Между тем права Малиса на "Связной" пытается оспорить МТС.

Компания МТС и ее "дочка", управляющая сетью монобрендовых салонов, подали иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), разрешившей структурам Олега Малиса получить контроль над сетью "Связной".

Такая сделка, утверждает МТС, приведет к ограничению конкуренции, так как за ней может последовать объединение "Связного" с другим крупнейшим ритейлером "Евросеть" – ее уже контролируют конкуренты оператора "МегаФон" и "Вымпелком".

Олег Малис считает, что претензии МТС необоснованны, не видят оснований для отмены сделки и юристы.