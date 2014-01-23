DHL, Pony Express и FedEx прекратили доставку личных посылок в Россию

Фото: ИТАР-ТАСС

Несколько логистических операторов - DHL, DPN, Pony Express, FedEx, TNT, UPS и СПСР - прекратили доставку в Россию экспресс-грузов, содержащих товары для личного пользования граждан. Об этом говорится в письме Ассоциации экспресс-перевозчиков клиентам операторов (АСЭП).

Решение операторов связано с тем, что ранее в России был изменен и усложнен порядок оформления этих товаров.

"В новых условиях объемы прибывающих экспресс-грузов значительно превышают количество грузов, выпускаемых в свободное обращение. Для индустрии экспресс-доставки сервис, предоставляемый нашим клиентам, сочетающий в себе скорость, качество и надежность доставки в полном соответствии с местным законодательством, является ключевым элементом деятельности. Новый порядок делает невозможным оказание компаниями-членами АСЭП уровня сервиса, ожидаемого нашими клиентами", - говорится в сообщении АСЭП, которое цитирует ИТАР-ТАСС.

Ранее сообщалось, что с начала января Федеральная таможенная служба усилила контроль за посылками из зарубежных интернет-магазинов.

В перечень документов, необходимых для прохождения таможни, теперь входят копия паспорта с регистрацией, заказ из интернет-магазина, фото заказанного товара, а также подлинники договора на оказание услуг по таможенному декларированию и копия банковской карты.

При этом если оплата производилась с чужой банковской карты, покупателю придется писать объяснительную с разъяснением и условиями компенсации владельцу счета. Еще одно объяснение потребуется в случае несовпадения адреса доставки товара с адресом регистрации покупателя, указанным в паспорте.

Сейчас представительства данных компаний, в частности FedEX, есть практически во всех крупных городах России. Как ранее сообщала РБК Daily, в 2011 году доля DHL на рынке почтовых посылок страны составляла 40 процентов, что больше, чем у "Почты России".