Россияне перешли с SMS на бесплатные мессенджеры

Россияне стали больше пользоваться бесплатными мессенджерами и почти отказались от SMS. По данным опроса компании "Ипсом Мори", рост использования SMS практически остановился. При этом электронная почта и мобильные приложения быстро набирают популярность.

Операторы сотовой связи постепенно начнут исполнять роль контролера, считает президент Ассоциации интернет-издателей, завкафедрой новых медиа и теории коммуникации журфака МГУ Иван Засурский.

"Операторы – одни из немногих, которые могут знать наверняка, кому принадлежит номер, так как человек покупает сим-карту по паспорту. То же самое касается и доступа в интернет. У 70 процентов россиян есть мобильный интернет. Эпоха сотового телефона заканчивается", – сказал он.

Использование бесплатных мессенджеров сказывается не только на сфере сотовой связи, но и на человеческом общении. Об этом рассказал практикующий клинический психолог Михаил Хорс. По его словам, новая форма общения чересчур лаконична, что вызывает целый ряд проблем.

"Люди стараются в короткие высказывания вложить как можно больше информации. Это приводит к тому, что они начинают хуже друг друга понимать. В короткие сообщения трудно вложить глубокий смысл. В результате у людей появляется больше претензий друг к другу", – пояснил он.

Как пишет "Коммерсантъ", из двух тысяч опрошенных россиян от 18 до шестидесяти лет более 60 процентов еженедельно пользуются почтой и социальными сетями. Чуть больше половины населения переписываются в мессенджерах. Эксперты издания прогнозируют практически полный отказ от SMS и голосовой связи.