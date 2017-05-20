Форма поиска по сайту

20 мая 2017, 18:07

Технологии

Yota выплатит абонентам 20 млн рублей из-за сбоя связи "Мегафона"

Оператор Yota, работающий на сетях "МегаФона", пообещал выплатить пользователям компенсацию в размере 20 миллионов рублей из-за сбоя связи, сообщает телеканал "Москва 24".

Абонентам предоставят скидку на следующий расчетный период. Для этого клиентам нужно обратиться в службу поддержки.

Ранее гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков принес извинения за неудобства. Сейчас принимаются дополнительные меры во избежание повторения подобной ситуации. О деталях касательно компенсации расскажут после 22 мая.

Cбой в связи у абонентов "Мегафона" возник из-за ошибки программного обеспечения. Вирусная атака к этому отношения не имела. К ночи 19 мая связь восстановили в полном объеме.

