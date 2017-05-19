Сеть "Мегафона" восстановила работу в полном объеме

Сеть сотового оператора "Мегафон" восстановила свою работу после сбоя, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что голосовая связь, пересылка SMS и мобильный интернет работают в нормальном режиме. Сбой назвали крупнейшим за всю историю компании. Проблемы возникли у большого числа абонентов в Москве, Саратове, Казани и Самаре

Ранее сообщалось, что сбой в связи у абонентов "Мегафона" возник из-за ошибки программного обеспечения. Представители компании подчеркивали, что речь не идет о вирусной атаке.

Оператору еще предстоит разобраться с жалобами на недополученную выгоду и непредоставленные услуги от абонентов.