Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая 2017, 22:15

Технологии

Сеть "Мегафона" восстановила работу в полном объеме

Сеть сотового оператора "Мегафон" восстановила свою работу после сбоя, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что голосовая связь, пересылка SMS и мобильный интернет работают в нормальном режиме. Сбой назвали крупнейшим за всю историю компании. Проблемы возникли у большого числа абонентов в Москве, Саратове, Казани и Самаре

Ранее сообщалось, что сбой в связи у абонентов "Мегафона" возник из-за ошибки программного обеспечения. Представители компании подчеркивали, что речь не идет о вирусной атаке.

Оператору еще предстоит разобраться с жалобами на недополученную выгоду и непредоставленные услуги от абонентов.

связь восстановление работы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика